Sad se mladi moraju prodavati po punoj cijeni

Prije emisije na Fejsu stranice od emisije objavili su prilog u kojem su razgovarali s danas poznatim medijskim licima, a koji su kao srednjoškolci sudjelovali u Parlaonici – Bornom Sorom iz News Bara i Dorijan Klarić, sada novinar i TV voditelj. U samoj emisiji srednjoškolci Domagoj Praljak i Laura Begić podijelili su svoje mišljenje o nizu aktualnih tema: Mladi su zabrinuti za budućnost, ali ne odustaju. Demografski pad prijeti društvu, politika ih zanima, ali ne vide karijeru u njoj. Školstvo ne rješava ključne probleme kritičkog mišljenja. Društvene mreže su nužnost, ali i utočište za nasilnike. Roditelji ih previše nadziru, što narušava povjerenje. Ratovi su dokaz da ideali ne smiju pasti. Papirologija je važnija od ljudi, a zapošljavanje i dalje izazov. Stariji dominiraju politikom, a mladima se ne daje prilika. Iako mnogi žele iskusiti život vani, neki ipak planiraju povratak jer vide poboljšanja u Hrvatskoj. HRT