Sad se mladi moraju prodavati po punoj cijeni
Kraj povlastica: mladi bez sigurnosne mreže poslodavaca
Broj mladih radnika za koje poslodavci ne plaćaju doprinose pao je s 201,7 tisuća krajem 2024. na 172,5 tisuća u lipnju 2025., nakon ukidanja petogodišnje fiskalne olakšice. Od 2015. do danas tako je zaposleno oko 330 tisuća mladih, što je državu koštalo oko dvije milijarde eura. Iako potpuna primjena mjere nestaje tek 2029., novih ulazaka nema. Umjesto toga, od 2025. uvedena je olakšica za prvo zapošljavanje na neodređeno – bez obzira na godine, ali samo za one koji nikada nisu imali takav ugovor. Faktograf