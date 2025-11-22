Make istok poželjan again
Vukovar obnovljen i življi, ali mladi i dalje odlaze zbog manjka prilika
Desetljeće nakon tmurnog dojma iz školskih ekskurzija, Vukovar danas izgleda obnovljeno, življe i kulturno aktivnije, ponajviše zahvaljujući projektu VukovART i novim sadržajima u centru grada. Ipak, ispod svježih fasada ostaju stari problemi: manjak radnih mjesta i odlazak mladih. Iako stariji stanovnici kažu da dobro žive, statistike govore da je svaki četvrti Vukovarac od 2001. napustio grad. Mladi često odlaze na studij i ne planiraju povratak, dok se sezonski radnici vraćaju samo preko zime. Unatoč vidljivom napretku, ključna prepreka ostaje – nedostatak perspektive. Index
- Ima i pozitivnih priča: priče ljudi koji se u njemu nisu rodili, nisu mogli niti doživjeti strahote iz 1991., no dio njih u njemu čak vidi i budućnost (tportal)