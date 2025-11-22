Make istok poželjan again

Mladi poduzetnici čine oko 10% ukupnog poduzetništva u Hrvatskoj, što je neznatno manje od prosjeka Europske unije. Međutim, znatno su aktivniji u obrtništvu, gdje svaki peti obrtnik ima manje od 35 godina. Najčešće biraju djelatnosti povezane s novim tehnologijama: IT sektor, digitalni marketing, e-trgovinu, kreativne industrije, održivost te zdravstvo i wellness. Unatoč optimističnim trendovima u obrtništvu, stručnjaci objašnjavaju da je razmjerno mali udio mladih u poduzetništvu povezan s kasnim osamostaljivanjem, koje u Hrvatskoj u prosjeku nastupa tek s 32 godine. To se, osim s nedostatkom životnog iskustva i novca, povezuje i s otežanim pristupom kreditima te nedovoljnom podrškom za mlade poduzetnike. Nacional