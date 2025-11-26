Istraživanje: mladi digitalno spretni, ali društveno slabo angažirani - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kliknu sve – osim na društvenu odgovornost

Istraživanje: mladi digitalno spretni, ali društveno slabo angažirani

Istraživanje Instituta Ivo Pilar pokazuje da su mladi u Hrvatskoj digitalno pismeni, ali digitalne alate uglavnom koriste za zabavu, a mnogo manje za kulturu ili društveni angažman. Društveno raslojavanje snažno oblikuje njihove mogućnosti, od izbora studija do pristupa praksama. Mladi su politički povremeno aktivni, ali nestalni, uz vrlo uske offline mreže podrške. Izražene su rodne razlike, vrijednosne kontradikcije i nisko zadovoljstvo samima sobom, posebno među djevojkama. Djeca koja više koriste zabavne aplikacije pokazuju niže obiteljsko zadovoljstvo, dok fizička aktivnost povećava dobrobit. Nacional


24.10. (14:00)

Ne, Google te neće odvesti tamo

Razlika između dubokog i mračnog weba: sve što trebate znati

Duboki web čini više od 90 posto interneta i obuhvaća sve što tražilice ne indeksiraju – od bankarskih računa do Netflixovih epizoda iza prijave. Mračni web, njegov mali i zatvoren dio, dostupan je samo putem posebnih preglednika poput Tora i poznat je po anonimnosti i enkripciji. Iako ga često vežemo uz kriminal, gotovo polovica sadržaja na mračnom webu nije ilegalna. Ukratko, duboki web je svakodnevni dio interneta, dok mračni ostaje njegova skrivena, ali ne nužno zla strana. tportal

15.09. (19:00)

ChatGPT piše, ChatGPT čita, a mi se pravimo da smo potrebni

Žižek: Živi ljudi na mrtvom internetu

Prosto nismo svesni koliko je naš svakodnevni život već manipulisan i regulisan digitalnim algoritmima koji nas, u izvesnom smislu, poznaju bolje od nas samih i nameću nam naše „slobodne“ odluke. Drugim rečima, da podsetim na dobro poznatu scenu iz crtanih filmova (mačka hoda iznad provalije i pada tek kad pogleda dole i shvati da nema tla pod nogama), mi smo kao mačka koja odbija da pogleda dole.

Očigledan je naredni korak posle interakcije između čoveka i digitalne mašine: direktne interakcije između botova, koje postepeno čine ogromnu većinu interakcija. Često ponavljam vic kako bi danas, u eri digitalizacije i mehaničkih dopuna našim seksualnim praksama, izgledao idealan seksualni čin: moja ljubavnica i ja na sastanak donosimo električni dildo i električni vaginalni otvor, koji vibriraju kada se uključe. Stavljamo dildo u plastičnu vaginu i pritiskamo dugmad tako da dve mašine zuje i izvode čin za nas, dok mi možemo na miru da porazgovaramo uz šolju čaja, svesni da mašine obavljaju našu superego dužnost da uživamo.

Zar se nešto slično ne dešava sa akademskim objavljivanjem? Autor koristi ChatGPT da napiše akademski esej i predaje ga časopisu, koji koristi ChatGPT za recenziju. Kada se esej pojavi u akademskom časopisu sa „slobodnim pristupom“, čitalac koristi ChatGPT da pročita esej i izvede kratak rezime – dok se sve to dešava u digitalnom prostoru, mi (pisci, čitaoci, recenzenti) možemo da radimo nešto prijatnije, da slušamo muziku, meditiramo i tako dalje. Slavoj Žižek za Peščanik

12.09. (13:00)

Kad ljudi nestanu, a klikovi još uvijek vladaju

Mrtvi internet: kako AI i botovi preuzimaju mrežu

Teorija mrtvog interneta tvrdi da većinu internetskog sadržaja danas generiraju AI, botovi i korporativni algoritmi, umjesto stvarnih ljudi. Automatizacija preuzima društvene mreže i web stranice, potičući senzacionalizam, clickbaite i političku propagandu. Do 2026. čak 90% sadržaja moglo bi biti sintetski generirano. Internet, nekad spontan i ljudski, sada je pod utjecajem profita i algoritama, što smanjuje autentičnost i ljudsku interakciju. Platforme optimiziraju vrijeme provedeno online, dok stvarni korisnici gube dominaciju, a digitalni prostor postaje sve više automatiziran i kontroliran. Lider

17.08. (16:00)

Internet na dijeti - manje klikova, više AI-a

Nova generacija AI preglednika mijenja način pristupa internetu

Najveći AI igrači, predvođeni OpenAI-jem i Perplexityjem, razvijaju preglednike koji zaobilaze klasične klikove i nude odgovore kroz chatbot sučelje. Takav pristup prijeti Googleovom unosnom oglašivačkom modelu temeljenom na pretragama i prometu stranica. AI preglednici, poput Perplexityjevog Cometa ili budućeg OpenAI rješenja, mogu obavljati zadatke i sažimati informacije bez potrebe za posjetom izvorima. To otvara pitanje opstanka malih izdavača, trgovina i oglašivača te postavlja temelje za novu ekonomiju interneta u kojoj klik više nije valuta. tportal

27.07. (15:00)

Čak i kava-aparat šalje podatke — što je tvoj izgovor?

Zašto uvesti IoT u poslovanje: pametno, povezano, profitabilno

IoT ili Internet of Things (Internet stvari) odnosi se na mrežu fizičkih uređaja koji su povezani na internet i mogu međusobno komunicirati, prikupljati i razmjenjivati podatke bez potrebe za ljudskom intervencijom. To mogu biti pametni domovi, pametni uređaji koji prate otkucaje srca, ali i pametni gradovi s pametnim semaforima koji se pale u skladu s gustoćom prometa. U svakom slučaju, efikasni su, poboljšavaju korisničko iskustvo i u konačnici smanjuju troškove.O tome zašto ih uvesti u poslovanje govore na Savjetima.

17.07. (16:00)

Valovi nosili brodove, sad nose podatke

Meta i Google zaronili u kablove: AI povezanost dublja od oceana

Tehnološki divovi Meta i Google ubrzano grade globalne podmorske internetske kablove kako bi odgovorili na rastuće zahtjeve umjetne inteligencije i podatkovnih usluga. Meta gradi najduži kabel na svijetu – Project Waterworth, dug 50.000 km, koji će povezati pet kontinenata. Google razvija sustav Sol između SAD-a i Europe. Ovi kablovi, tanji od vrtne cijevi, nose 95 % svjetskog internetskog prometa. Iako omogućuju globalnu povezanost, stručnjaci upozoravaju na rizike privatne kontrole infrastrukture koja je dosad bila u rukama država i telekoma. Poslovni

27.06. (21:00)

Vaš preglednik nije gladan – samo znatiželjan oglašivač

Ne klikći “Prihvati sve” naslijepo: ne jedu se svi kolačići bez razmišljanja

Prihvaćanje svih kolačića na web stranicama nije uvijek pametno. Dok sesijski i stalni kolačići često poboljšavaju korisničko iskustvo, kolačići trećih strana služe za praćenje i oglašavanje. Oni mogu ugroziti privatnost jer vas prate kroz različite stranice. Stručnjaci preporučuju prihvaćanje samo nužnih kolačića na pouzdanim stranicama te blokiranje onih trećih strana u postavkama preglednika. Potpuno blokiranje može uzrokovati probleme s funkcionalnošću stranica, pa je najbolji pristup selektivno prihvaćanje. Ukratko: budite umjereni, kao i s pravim kolačićima. tportal

12.06. (23:00)

Skini se sam ako ti je do toga, aplikacija ti ne treba

Meta je pokrenula tužbu protiv proizvođača aplikacija koje generiraju golišave fotografije obučenih ljudi

Ova akcija uslijedila je nakon što su istraživači i novinari upozorili na tisuće oglasa za aplikacije koje omogućuju uklanjanje odjeće sa slika poznatih osoba i drugih pojedinaca (jednakost u golotinji za sve!). Joy Timeline HK Limited je više puta pokušao zaobići Metin proces pregleda oglasa, unatoč opetovanom uklanjanju njihovih oglasa zbog kršenja pravila. Meta tvrdi da je razvila novu tehnologiju za prepoznavanje ovakvih oglasa, čak i kada sami oglasi ne sadrže eksplicitni sadržaj, te koristi tehnologiju za brže pronalaženje i uklanjanje sličnih oglasa. Bug

02.06. (00:00)

Pale sam na Internetu

Hoće li umjetna inteligencija otuđiti ljude ili omogućiti kvalitetniji život? ‘Ključ je u razvijanju kritičkog razmišljanja’

Predrag Pale je više od 30 godina profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a mnogi ga znaju kao čovjeka koji je uveo internet u Hrvatsku. Kaže da vještina računanja na pamet ili na papiru polako nestaje, što je više znak promjena nego činjenice da ljudi postaju gluplji. Za korištenje složenijih alata ipak treba imati neke vještine. ChatGPT je prije svega komunikacijski alat i to vrlo ugodan za ljude, i iako može biti koristan u brojnim stvarima, ne bi ga trebalo koristiti za ozbiljne i važne stvari poput medicinskih savjeta, donošenja zakona i slično. Mnogi već sada smatraju da živimo u svijetu laži, no to bi napretkom tehnologije moglo postati i još naglašenije. Internet je unatoč brojnim nedostatcima i opasnostima, i dalje fascinantna stvar. Najvažnije je razvijati kritičko razmišljanje. HRT