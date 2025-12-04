Mladi pod kreditima primorani rezati troškove na sve strane - Monitor.hr
Živi da bi radio

Mladi pod kreditima primorani rezati troškove na sve strane

Većina Hrvata s kreditima mora se odricati svakodnevnih navika, a najteže prolaze mladi koji tek započinju samostalan život. Čak 87 % dužnika reže izdatke, osobito oni sa stambenim kreditom: od alkohola i izlazaka do pretplata i elektronike. Visoke cijene stanova i mjesečne rate od 750–900 eura odnose više od pola prosječne plaće, što mlade obitelji stavlja u najteži položaj. U bogatijim zemljama situacija je znatno blaža. Stručnjaci ističu da država mora osigurati priuštive stanove kako bi mladi konačno mogli živjeti, a ne samo otplaćivati. Nacional


Jučer (20:00)

Problemi multitaskinga

‘Djeca nisu dobro’: Imamo problem autoriteta, općih društvenih vrijednosti, društvene anomije, predominacije digitalne tehnologije i virtualne radikalizacije… nasilje je samo posljedica

Napadi na nacionalne manjine i njihove događaje mogu se okarakterizirati kao nasilje iz etničke/nacionalne mržnje; tučnjava na Trgu bana Jelačića i dan poslije na Interliberu izgleda da je motivirana navijačko-regionalistički; palež Vjesnika pak je nešto što proizlazi iz, čini se, sasvim novog fenomena “digitalnih izazova”… To su očite razlike, pa je zato površno sve ove događaje stavljati pod “istu kapu”. Od škole i nemoći nastavnika i preopterećenosti sustava pravilima i procedurama do hiperambicioznosti i petnulaštva, preko digitalnih tehnologija koje imaju dokazano negativan utjecaj na zdravlje, fokus i koncentraciju do sve većih mentalnih oboljenja, posebno u jeku i nakon pandemije, nemamo problem s nasiljem koji bi se mogao nazvati ekskluzivno “maloljetničkim”, nego imamo mnoge probleme koji se posebno na razne načine odražavaju upravo na maloljetnicima. Karlo Jurak analizira za Index.

Prekjučer (12:00)

Kad ti algoritam postane odgojitelj – i to jako loš

Njemačka traži odgovor: kako zaustaviti radikalizaciju djece na internetu

U Njemačkoj raste broj maloljetnika uključenih u islamistički i desničarski ekstremizam, potaknut online propagandom, društvenim krizama i psihološkim stresom. Stručnjaci upozoravaju da su djeca iz nesigurnih obitelji i izbjegličkih zajednica posebno ranjiva, često tražeći smisao i pripadnost na internetu. Organizacije poput berlinskog VPN-a rade na deradikalizaciji kroz razgovor, emocionalnu podršku i uključivanje roditelja. Istraživanja pokazuju da radikalizacija često počinje na društvenim mrežama i u internetskim eho-komorama. Unatoč trendovima, programi deradikalizacije bilježe vrlo nisku stopu recidivizma. DW

Ponedjeljak (00:00)

A nitko ne priča o Fight clubu

Porast maloljetničke delinkvencije, osobito u dobi 10–16 godina

Uz učestale napade u Dubravi. Policija često ne može sankcionirati počinitelje mlađe od 14 godina. Trend nasilja među mladima vidi se i u Europi, primjerice u Švedskoj, Njemačkoj i Austriji. Problem se širi i na mlađe punoljetnike (18–21), s incidentima navijača i fizičkim napadima, što pokazuje sve očitiji izazov za sigurnost i društvenu kontrolu mladih. Index

27.11. (00:00)

Kliknu sve – osim na društvenu odgovornost

Istraživanje: mladi digitalno spretni, ali društveno slabo angažirani

Istraživanje Instituta Ivo Pilar pokazuje da su mladi u Hrvatskoj digitalno pismeni, ali digitalne alate uglavnom koriste za zabavu, a mnogo manje za kulturu ili društveni angažman. Društveno raslojavanje snažno oblikuje njihove mogućnosti, od izbora studija do pristupa praksama. Mladi su politički povremeno aktivni, ali nestalni, uz vrlo uske offline mreže podrške. Izražene su rodne razlike, vrijednosne kontradikcije i nisko zadovoljstvo samima sobom, posebno među djevojkama. Djeca koja više koriste zabavne aplikacije pokazuju niže obiteljsko zadovoljstvo, dok fizička aktivnost povećava dobrobit. Nacional

22.11. (13:00)

Make istok poželjan again

Vukovar obnovljen i življi, ali mladi i dalje odlaze zbog manjka prilika

Desetljeće nakon tmurnog dojma iz školskih ekskurzija, Vukovar danas izgleda obnovljeno, življe i kulturno aktivnije, ponajviše zahvaljujući projektu VukovART i novim sadržajima u centru grada. Ipak, ispod svježih fasada ostaju stari problemi: manjak radnih mjesta i odlazak mladih. Iako stariji stanovnici kažu da dobro žive, statistike govore da je svaki četvrti Vukovarac od 2001. napustio grad. Mladi često odlaze na studij i ne planiraju povratak, dok se sezonski radnici vraćaju samo preko zime. Unatoč vidljivom napretku, ključna prepreka ostaje – nedostatak perspektive. Index

  • Ima i pozitivnih priča: priče ljudi koji se u njemu nisu rodili, nisu mogli niti doživjeti strahote iz 1991., no dio njih u njemu čak vidi i budućnost (tportal)
24.09. (14:00)

Mama, skuhaj ručak, još nisam na 31,3

Mladi Hrvati napuštaju roditeljski dom najkasnije u EU

Prema Eurostatu, mladi u EU u prosjeku napuštaju roditeljski dom s 26,2 godine, no u Hrvatskoj to čine tek s prosječnih 31,3 godine – najkasnije u Uniji. Skandinavci se osamostaljuju najranije, već oko 21. U zemljama gdje mladi kasnije odlaze, poput Hrvatske i Italije, niži su troškovi stanovanja, dok Grčka ostaje iznimka: mladi odlaze kasno, a troškovi im svejedno guše budžet. Danica

17.09. (13:00)

Kad strah od svega postane najmoderniji hobi

Mladi na jugoistoku Europe zabrinuti, a povjerenje u EU na minimumu

Studija Zaklade Friedrich Ebert pokazuje da su mladi u jugoistočnoj Europi zabrinuti zbog korupcije, odljeva i priljeva radne snage, nesigurnosti i strahova od kriminala, rata i bolesti. Povratnici iz inozemstva pokazuju manje demokratske stavove, a oduševljenje Europskom unijom opada, osobito u članicama. Vjerska aktivnost mladih je opala, a lokalni političari često biraju nacionalizam umjesto rješavanja stvarnih problema poput prekarnih poslova i zaposlenosti. Ispitivanje naglašava potrebu za obnovom povjerenja u eurointegracije i bolje razumijevanje društvenih stavova mladih. DW

04.09. (01:00)

Još da ih mame puste da odu od doma, gdje bi im bio kraj

Mladi poduzetnici u Hrvatskoj: Iznenađujući podaci i optimistični trendovi

Mladi poduzetnici čine oko 10% ukupnog poduzetništva u Hrvatskoj, što je neznatno manje od prosjeka Europske unije. Međutim, znatno su aktivniji u obrtništvu, gdje svaki peti obrtnik ima manje od 35 godina. Najčešće biraju djelatnosti povezane s novim tehnologijama: IT sektor, digitalni marketing, e-trgovinu, kreativne industrije, održivost te zdravstvo i wellness. Unatoč optimističnim trendovima u obrtništvu, stručnjaci objašnjavaju da je razmjerno mali udio mladih u poduzetništvu povezan s kasnim osamostaljivanjem, koje u Hrvatskoj u prosjeku nastupa tek s 32 godine. To se, osim s nedostatkom životnog iskustva i novca, povezuje i s otežanim pristupom kreditima te nedovoljnom podrškom za mlade poduzetnike. Nacional

28.08. (20:00)

Generacija copy-paste CV-ja u svijetu gdje i AI šalje prijave

Mladi na tržištu rada između AI oluje i novih prilika

LinkedInovo istraživanje s gotovo pola milijuna sudionika pokazuje da su mladi najpesimističniji kada je riječ o karijeri. Razlog su pad broja početničkih poslova (–35% od 2023.), konkurencija umjetne inteligencije i makroekonomska nesigurnost. Čak 63% direktora očekuje da će AI preuzeti dio poslova početnika, a 41% radnika tvrdi da to narušava njihovu dobrobit. Mladi diplomanti s više diploma teško pronalaze posao, postajući “generacija odbijenica”. Ipak, LinkedIn poručuje da ovo može biti prijelaz na dinamičnije karijerne putove, gdje će vrijednost imati otpornost, prilagodljivost i jedinstvena iskustva. Poslovni

24.08. (14:00)

Ako ćemo ići pravocrtno, ovim tempom

Šonje: Generacija današnjih 30-godišnjaka ima priliku Hrvatsku učiniti jednom prosječno dosadnom, razvijenom europskom zemljom

Mladi u Hrvatskoj pokazuju visoke razine povjerenja, solidarnosti i poštovanja ljudskih prava, unatoč medijskoj slici polarizacije. Za razliku od starijih generacija i nekih drugih kultura, mladi kombiniraju demokratske norme i normu povjerenja, što otvara prostor za institucionalni i gospodarski razvoj. WEIRD obrasci – individualizam, racionalizam i impersonalna suradnja – omogućili su razvoj modernih institucija i širenje solidarnosti na veće društvene skupine. Širenje ovih normi među mladima, zajedno s vjerskom i kulturnom tradicijom, može omogućiti reformu institucija i održivi razvoj Hrvatske, pod uvjetom očuvanja vrednota i poticanja obrazovanja, poduzetništva i inovacija. Velimir Šonje podrobnije za Ekonomski lab