Živi da bi radio
Mladi pod kreditima primorani rezati troškove na sve strane
Većina Hrvata s kreditima mora se odricati svakodnevnih navika, a najteže prolaze mladi koji tek započinju samostalan život. Čak 87 % dužnika reže izdatke, osobito oni sa stambenim kreditom: od alkohola i izlazaka do pretplata i elektronike. Visoke cijene stanova i mjesečne rate od 750–900 eura odnose više od pola prosječne plaće, što mlade obitelji stavlja u najteži položaj. U bogatijim zemljama situacija je znatno blaža. Stručnjaci ističu da država mora osigurati priuštive stanove kako bi mladi konačno mogli živjeti, a ne samo otplaćivati. Nacional