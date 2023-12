Samo pozitivno

Prije 15 godina regulatori i političari diljem razvijenog svijeta obećali su da porezni obveznici nikada više ne bi trebali plaćati za pogreške banaka. Fijasko Silicon Valley Bank pokazuje da obećanje ostaje neispunjeno. Multinacionalne američke tvrtke Citigroup, Morgan Stanley, State Street, Bank of America, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, Goldman Sachs i JPMorgan i dalje su “prevelike da bi propale” te se nalaze među 30 svjetskih banaka. Na tom su popisu i Credit Suisse (CS), čijim problemima svjedočimo posljednjih dana, te švicarski div UBS. Tu su i britanski HSBC, Barclays, Lloyds i Royal Bank of Scotland. Od europskih banaka na listi su i Deutsche Bank, Commerzbank, kao i francuske banke BNP Paribas, Banque Populaire, Crédit Agricole i Société Générale. U Nizozemskoj je to ING Groep, u Švedskoj Nordea, a u Belgiji Dexia. Banka koja je prevelika da bi propala je i talijanski UniCredit, vlasnik Zagrebačke banke. Tportal