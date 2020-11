“Čovjek napušta svoj dom i odlazi se boriti za ponižene. To zvuči herojski sve dok umjesto ‘čovjek’ ne napišete ‘musliman’. Tada on postaje terorist i ekstremist. Tako se na to gleda na Zapadu”, napisao je Iftikhar Jaman na Twitteru prije nego je poginuo kao vojnik Islamske države 2013. godine”, ulomak je iz novog romana Terorist koji je napisao Emir Imamović Pirke i objavio na Lupiga.