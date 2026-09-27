Kvaliteta stadiona se na kraju mjeri ondje gdje se igra - na travnjaku - Monitor.hr
Danas (11:00)

Nakon što smo svi rekli stručno mišljenje kao izbornici, sad se svi bavimo arhitekturom

Kvaliteta stadiona se na kraju mjeri ondje gdje se igra – na travnjaku

Da krov na Maksimiru mora biti lagan, nije samo stvar estetike. Arhitekt Otto Barić, i sam sudionik natječaja, upozorio je na velike raspone: na novom stadionu u Kranjčevićevoj konzole su duge oko 20 metara, a na Maksimiru bi trebale dosegnuti oko 50. Smatra da će autori imati zahtjevan posao usklađujući arhitektonsku zamisao sa statikom, tim više što je Zagreb seizmički osjetljivo područje, piše Ivan Podnar za Bug, uspoređujući druge svjetske stadione: važno je da forma prati funkciju travnjaka, krov lagan, a ujedno dovoljno propustan za svjetlost. Sjeća li se tko još Njirićevog Plavog vulkana? Maksimir već iza sebe ima niz neuspješnih i nerealiziranih projekata…


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Alternativa ovakvom stručnom procesu nije neka romantična neposredna demokracija u kojoj građani kolektivno dolaze do savršenog stadiona. Alternativa vrlo lako postaju populizam, politički pritisci, medijski klikovi i, nedajbože, projektiranje prema onome što je tog tjedna dobilo najviše lajkova. Alternativa su apsolutna generičnost i neautentičnost, brzopoteznost i banalnost – redom karakteristike koje su u Hrvatskoj već odavno pojele svu moguću kvalitetu novoizgrađenog prostora, ponajprije stambenog, a glođu i po svemu ostalom.

Ako od novog Maksimira očekujemo da bude prepoznatljiv, autentičan i arhitektonski relevantan, onda moramo dopustiti mogućnost da u trenutku kada ga prvi put vidimo ne izgleda poput stadiona koji smo već vidjeli deset ili sto puta.

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Dok struka, poput Borisa Maleševića, Bože Skoke, Idisa Turata i Ive Letilović, hvali autentičan i promišljen dizajn koji se odmiče od generičkih europskih arena, dio javnosti na društvenim mrežama iskazuje nezadovoljstvo izgledom i nedostatkom klasične vizualne prepoznatljivosti. Malešević tvrdi da su reakcije javnosti očekivane, posebno zbog dizajna svjetskih stadiona kakav su neki očekivali i ovdje: “Za njih moderan stadion znači okrugla svijetleća torta usred parka koja ih podsjeća na svemirski brod. Nažalost, takvih torti danas ima puno i sve izgledaju generički dosadno. Ovo rješenje ima poštovanje prema povijesti ovog mjesta”… Drugi primjećuju kako je projektu pristupljeno promišljeno i inteligentno, i kako će budući stadion imati identitet i karakter. Večernji

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