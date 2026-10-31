Svatko bi gradio svoj stadion
Projekt novog Maksimira na udaru javnosti: Arhitektura pod pritiskom populizma
Polemikom oko pobjedničkog rješenja za stadion u Maksimiru te javnim savjetovanjem o novim Arhitektonskim politikama (ApolitikA), razotkrila se pozicija arhitekture u Hrvatskoj. Rad milanskog studija VG13, koji je odabrao deveteročlani žiri, doživio je oštar javni i navijački linč zbog odsustva očekivanog spektakla. Pritisak je doveo do reteriranja kluba, grada i države te ulaganja žalbi DKOM-u. Slučaj pokazuje kako struka i nove arhitektonske politike ostaju inferiorne pred političkim interesima i populizmom, pri čenu je javni diskurs preuzela ulica umjesto stručne argumentacije. Ideje