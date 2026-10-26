Oni koji promišljaju zgrade
Dan Orisa u Zagrebu: Pritzkerovac Smiljan Radić Clarke i Christian Kerez predvode arhitektonski simpozij
Središnji događaj donosi razgovor uživo između ovogodišnjeg dobitnika Pritzkerove nagrade Smiljana Radića Clarkea i švicarskog arhitekta Christiana Kereza, koji će raspravljati o procesu stvaranja i suvremenoj arhitekturi. Program, koji se održava 8. studenog, uključuje i predavanja triju uspješnih domaćih praksi s izložbe Nove perspektive (NEKOLIKO, Krešimir Damjanović i SKUP-A). Razgovore i izlaganja moderirat će Mia Roth Čerina, Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš i Dinko Peračić. Vizkultura