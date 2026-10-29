Nije bitno čiji je veći, nego čiji je neobičniji
Arhitektura stadiona: Zašto novi sportski hramovi izgledaju sve neobičnije?
Moderni stadioni više nisu samo sportska borilišta, već vizualni i brending simboli kojima kluba i države privlače globalnu pozornost. Klubovi poput Real Madrida i Manchester Uniteda traže jedinstven i prepoznatljiv dizajn jer funkcioniraju kao lifestyle brendovi koji zarađuju jednako na prodaji majica kao i na TV pravima. Nakon desetljeća gradnje jednoličnih objekata, arhitektonski uredi danas spajaju tehničke zahtjeve s odvažnim, vizionarskim formama – poput stadiona Birmingham Cityja s 12 dimnjaka. Cilj je stvoriti dugotrajne ikone koje definiraju identitet gradova i nacija na svjetskoj sceni. Piše Dezeen…