Popis koji više govori o svijetu nego o ukusima

Godišnji izbor Bookse: knjige koje su ih razvalile (i sastavile) u 2025.

Booksin izbor za 2025. otkriva snažan konsenzus: književnost se vraća stvarnosti, ali bez iluzija. Poezija i proza reagiraju na rat, migracije, fašizaciju, tehnologiju i intimne lomove. Izdvajaju se Faruk Šehić i Davor Ivankovac u poeziji otpora, Percival Everett (James) i Paul Lynch (Prophet Song) u politički urgentnoj prozi, te Krasznahorkai, Bužarovska i Claire Keegan kao autori koji nemilosrdno seciraju društvo kroz pojedinca. Zajednički nazivnik? Ogoljen jezik, etička napetost i književnost koja ne umiruje, nego budi. Booksa


27.12.2025. (21:00)

Bijeg od stvarnosti, uz fantasy romantiku i novi set bojica

Najprodavanije knjige: kriminalistički romani, fantasy i psihološki trileri, uz iznenađujući povratak bojanki za odrasle

The Guardian je objavio koje su najprodavanije knjige ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu: Na vrhu ljestvice našao se novi roman Richarda Osmana The Impossible Fortune, peti nastavak iz serijala Thursday Murder Club / Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, koji je prodan u više od 390 tisuća primjeraka u tvrdom uvezu. Među najprodavanijima naslovima dominiraju serijali, posebice u žanrovima krimića i „romantasyja”, dok su snažan interes zabilježili i naslovi za mlade i odrasle čitatelje s posebnim književnim svjetovima. Što se tiče književne fikcije, publika je posegnula za romanima koji obrađuju teme bijega i intimnih priča, dok publicistika i self-help i dalje bilježe visoku prodaju, osobito naslovi koji se bave osobnim razvojem i mentalnim zdravljem. Sve popularnije bojanke odražavaju potrebu za opuštanjem i odmakom od ekrana, što upućuje na širi trend potrage za jednostavnijim i smirujućim oblicima kreativnosti. Booksa

10.11.2025. (13:00)

Knjige, mirisi tiskare i malo svemira u svemu tome

Interliber 2025: od Dantea i Zappe do Keanua Reevesa i Tolkienovih vila

Ovogodišnji Interliber (11.–16. studenog) donosi pravu knjišku gozbu: novi prijevod Kantove Kritike čistoga uma (Matica hrvatska), Marasovu Božanstvenu komediju s Doréovim drvorezima (Školska knjiga), Zappinu autobiografiju Frank Zappa glavom i bradom (Sandorf), te Reevesovu i Miévillovu Knjigu iz drugog svijeta (Lumen). Ljubitelji fantastike dobit će Viteza Sedam Kraljevina i Pad Gondolina, a putopisci Dunavski blues. Među svježim iznenađenjima su i Makłowiczev Café Museum, Yuzukijev Maslac te Hopkinsovi memoari Dobro smo ispali, mali. tportal

30.10.2025. (00:00)

Još da PTA snimi film prema romanu, gdje bi nam bio kraj

Ustaše u raljama postmodernizma: Thomas Pynchon u svoj novi roman ubacio Kraljevinu Jugoslaviju i lekciju o pozdravu ZDS

Shadow Ticket” se ove godine čekao nestrpljivije nego inače: uoči izlaska iz tiska u kinima je zaigrala bjesomučno hvaljena “Jedna bitka za drugom” P. T. Andersona, snimljena prema motivima Pynchonovog “Vinelanda”, pisac je visoko kotirao na kladionicama za Nobela, a i ovo bi mu, s obzirom na to da je napunio 88 godina, lako mogao biti posljednji roman. I onda on u njega stavi ustaše. Kažem vam, zavjera.

Ako Thomas Pynchon i ne kuje zavjere protiv Hrvatske – znaju svi koji su ga čitali – onda nevjerojatne, uvrnute urote redovno pokreću radnju njegovih romana. Pa je tako i ona epizoda iz logora za obuku ustaških terorista samo jedan od narativnih krakova kojima tipično pinčonovska priča poput neke pomahnitale hobotnice grabi čitaoca s raznih strana.

Svega tu ima: tajanstvenih podmornica i golemih cepelina, Kraljevine Jugoslavije i kokaina, lampadofilije (to bi bilo seksualno uzbuđenje pri pogledu na lampu) i Međunarodnog sindikata radnika u industriji sira, “Hitlernazionale” (to je pak pjesma koju na melodiju “Internacionale” Führeru pjevaju nacisti) i nečega što se zove Gesichtsröhre ili u prijevodu Face-Tube, a u osnovi predstavlja nacistički prototip Facebooka iz tridesetih godina prošlog stoljeća… Boris Postnikov za Novosti

05.10.2025. (01:00)

Od klika do Pekinga – kad ti se karijera pretvori u Excel tablicu

Vid Barić u „Pismima iz Pekinga“ razotkriva propast novinarstva i vlastite demone

Vid Barić, bivši novinar i aktualni PR-ovac, u romanu Pisma iz Pekinga (Mozaik knjiga, 2025.) briše granicu između života i literature. Autofikcijskom pričom o umoru, cinizmu i propasti novinarstva pretvorenog u tvornicu klikova, protagonist – Vid Barić – bježi u Kinu tražeći novi jezik otpora. Knjiga je i intimna kronika ljubavnih i profesionalnih lomova te portret generacije između nostalgije i rezignacije. Autor priznaje da i dalje najviše žali za izgubljenim novinarstvom, dok „rudarenje sadržaja“ ostavlja onima snažnijima. tportal

26.09.2025. (22:00)

Osmi povjerenik splitskog duha

Renato Baretić – pisac optimizma, pristojnosti i dobrote

Na 8. Mediteranskom festivalu knjige Kruno Lokotar, Jurica Pavičić i Alida Bremer odali su počast Renatu Baretiću, nedavno preminulom piscu i novinaru. Posebno je istaknut njegov najpoznatiji roman Osmi povjerenik, koji je postao simbol optimizma i književni fenomen, ali i kasniji romani poput Pričaj mi o njoj i Hotel Grand. Bremer je govorila o izazovima prevođenja, a Pavičić o njihovom dugom prijateljstvu. Lokotar je podsjetio na uredničku suradnju i početni uspjeh. Svi su se složili da je Baretić bio autor sklon eksperimentu, ali i čovjek humora, pristojnosti i topline. Jutarnji

17.09.2025. (21:00)

Kad Šibenik piše, svira i plače u istom tonu

Škure 2025: Šibenik slavi Arsena kroz književnost, film i glazbu

Peto izdanje međunarodnog festivala suvremene književnosti Škure održava se od 17. do 20. rujna u Šibeniku, posvećeno Arsenu Dediću u povodu desete godišnjice njegove smrti. Program donosi izložbu Luke Dedića, filmske projekcije, radionice i nastupe velikih imena poput Miljenka Jergovića, Slobodana Šnajdera, Monike Herceg i Dragana Velikića. Poseban OFF program „Pronađi publiku“ otvoren je za sve pisce i čitatelje. Festival završava koncertom posvećenim obitelji Dedić, a bit će dodijeljena i Nagrada Stjepan Gulin za najbolju zbirku poezije na štokavskom području. tportal

17.09.2025. (15:00)

Zbogom, profesore

Umro Milivoj Solar, jedan od najistaknutijih hrvatskih književnih teoretičara

Jedan od najznačajnijih hrvatskih književnih i kulturnih teoretičara te komparatista, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, autor kultne Teorije književnosti i dobitnik najviših znanstvenih i kulturnih priznanja preminuo je u Zagrebu u 90. godini života. Rođen 8. travnja 1936. u Koprivnici, studij filozofije i jugoslavistike završio je 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao disertacijom o književnom opusu Frana Galovića. Od 1963. djelovao je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1976. bio je redoviti profesor teorije i metodologije proučavanja književnosti. tportal

17.09.2025. (01:00)

Od partizana do narkomana – književni švedski stol

Pet svježih naslova domaćih nakladnika

  • Boris Rašeta i Goran Gavranović – Osam dana u svibnju (Fraktura)
    Frenetična kronika zadnjih dana NDH, ispisana kroz oči povjesničara, političara, ilegalaca i običnih ljudi. Povijest ispričana poput trilera – pad jedne države u osam dramatičnih dana.
  • Heather Marshall – Tražeći Jane (Hena com)
    Bestseler o tajnoj mreži žena koje su pomagale pri neželjenim trudnoćama. Roman povezuje tri desetljeća, istražuje pravo na izbor i nježno, ali snažno govori o majčinstvu i slobodi.
  • Etaf Rum – Žena nije muškarac (Petrine knjige)
    Potresna priča o palestinskim ženama između tradicije i slobode, ispričana kroz majku i kćer. Univerzalni roman o patrijarhatu, boli, ali i snazi da se prekine začarani krug.
  • Saša Ilić – Rt (V.B.Z.)
    Ambiciozna, buntovna proza koja miješa povijest, ekologiju, mit i politiku. Od Andrića do Satana Panonskog, od ratnih generala do magarca – sve na planini Rtanj, protiv kapitalizma i zagađenja.
  • Nikola Strašek – Heroin, kruh i rudnici sumpora (OceanMore)
    Brutalno iskrena ispovijest ovisničkog života i raspada društva. Intenzivna literatura koja se čita na eks – poput droge koju opisuje, ali s mamurlukom razmišljanja.

tportal

23.07.2025. (23:00)

Izumiruća vrsta: Homo librivorus

Milun: Kad knjige postanu teret – sudbina neželjenih knjiga

U pokušaju da izaberemo prikladan rođendanski poklon, knjiga djeluje kao sigurna opcija – ali često završimo kao jedan od mnogih koji donesu isti dar. Knjige se gomilaju, police pucaju, a ljudi više ne znaju kamo s njima. I dok je bacanje knjiga još uvijek tabu, knjižnice i prodavači već odbijaju višak. U digitalno doba, knjige postaju relikti prošlosti, a čitatelji – gotovo muzejski primjerci. Što s naslijeđenih 300 knjiga? Možda se odgovor skriva u nostalgiji i neuništivoj vjeri u pisanu riječ. Milorad Milun za Novosti.

27.05.2025. (20:00)

Od farme do provalije – nova sezona depresije i klasika

Pet za pet: svježe knjige domaćih nakladnika koje vrijedi pročitati

  • Muzej samoubojstava – filozofski triler o Allendeovoj smrti i krivnji koja ne zastarijeva.
  • Slobodna – brutalno iskreni memoari o djetinjstvu u Albaniji i slomu ideala.
  • Sjećanje zraka – poetična i potresna priča o zlostavljanju i traumi.
  • Životinjska farma – bezvremenska alegorija o svinjama na vlasti, sad u novom prijevodu.
  • Samo jedna od – izravan roman o odrastanju u sjeni mobbinga i potrage za pripadanjem.

tportal