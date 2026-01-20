Popis koji više govori o svijetu nego o ukusima
Godišnji izbor Bookse: knjige koje su ih razvalile (i sastavile) u 2025.
Booksin izbor za 2025. otkriva snažan konsenzus: književnost se vraća stvarnosti, ali bez iluzija. Poezija i proza reagiraju na rat, migracije, fašizaciju, tehnologiju i intimne lomove. Izdvajaju se Faruk Šehić i Davor Ivankovac u poeziji otpora, Percival Everett (James) i Paul Lynch (Prophet Song) u politički urgentnoj prozi, te Krasznahorkai, Bužarovska i Claire Keegan kao autori koji nemilosrdno seciraju društvo kroz pojedinca. Zajednički nazivnik? Ogoljen jezik, etička napetost i književnost koja ne umiruje, nego budi. Booksa