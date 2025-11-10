Interliber 2025: od Dantea i Zappe do Keanua Reevesa i Tolkienovih vila - Monitor.hr
Knjige, mirisi tiskare i malo svemira u svemu tome

Interliber 2025: od Dantea i Zappe do Keanua Reevesa i Tolkienovih vila

Ovogodišnji Interliber (11.–16. studenog) donosi pravu knjišku gozbu: novi prijevod Kantove Kritike čistoga uma (Matica hrvatska), Marasovu Božanstvenu komediju s Doréovim drvorezima (Školska knjiga), Zappinu autobiografiju Frank Zappa glavom i bradom (Sandorf), te Reevesovu i Miévillovu Knjigu iz drugog svijeta (Lumen). Ljubitelji fantastike dobit će Viteza Sedam Kraljevina i Pad Gondolina, a putopisci Dunavski blues. Među svježim iznenađenjima su i Makłowiczev Café Museum, Yuzukijev Maslac te Hopkinsovi memoari Dobro smo ispali, mali. tportal


Knjige kontra banalnosti (i za 5 posto više stolova)

Interliber 2025. okuplja 360 izlagača i slavnog Bookera Paula Lyncha

Na 47. Interliberu, od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, nastupit će 360 izlagača iz 15 zemalja, pet posto više nego lani. Posjetitelje očekuje više od 200 sati programa, dolazak dobitnika Bookera Paula Lyncha i autora serijala “Gregov dnevnik” Jeffa Kinneya. Sajam će obilježiti i tematski fokus na Jane Austen te novi Book club „Čitaš li žene?“. Organizatori Interliber opisuju kao „borbu protiv banalnosti“, a Zagreb ga ističe kao ključni kulturni događaj godine. HRT

Kad se knjige bore za naslov

Interliber 2025: memoari, mitovi i mračni trileraši

Fraktura donosi Anđela grada Eve Maríe García Sáenz i Mazowerov Solun, grad duhova, dok Dejan Jović u Otporu intelektualaca brani rizik istine. Vuković&Runjić nudi Pynchonovog Slabog učenika, Murakamijev Grad i njegove neizvjesne zidine te Flanaganovo Sedmo pitanje. Profil ističe Patti Smith i njezin Kruh anđela, Pikettyjevu Jednakost i Zusakove Tri divlja psa. Hena com donosi Bijelu knjigu nobelovke Han Kang i Padurinu Kao prašinu na vjetru. Stilus pak nudi Royine memoare Moje utočište i moja oluja te feministički hit Nevidljive Caroline Criado Perez. tportal

Knjige isped kobasica

Interliber 2025. donosi tisuće naslova i Bookerova laureata Paula Lyncha

Od 11. do 16. studenog Zagrebački velesajam ponovno postaje središte književnosti i znanja. Na 47. Interliberu posjetitelje očekuju tisuće naslova, bogat popratni program i gostovanje irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika Bookerove nagrade za roman Prorokova pjesma. Sajam naglašava važnost čitanja kroz programe za djecu „Pričam ti priču“ i book club „Čitaš li žene“. Ulaz je slobodan, a vrata se vikendom otvaraju već od 9 sati. Srednja

Šest dana književnog divljeg zapada – gdje se page-turneri susreću s rock’n’rollom

Stiže novo izdanje Interlibera: Knjige, kaos i miris svježe tiskanih stranica

Četrdeset i sedmi Interliber održava se od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, s besplatnim ulazom i programom za sve uzraste. Glavni gost je irski pisac Paul Lynch, dobitnik Bookerove nagrade 2023. za roman Prorokova pjesma. Sajam nudi radionice za djecu, book club „Čitaš li žene“, glazbene nastupe i više od 300 izlagača s akcijskim cijenama knjiga. Prostor postaje književno naselje gdje posjetitelji mogu uživati u susretima s autorima, knjigama i zajednicom, čuvajući čaroliju tiskane riječi. Muzika

Ako su i knjige pomodna stvar, neka su

Knjige jeftinije od kobasica i fritula: Treba li nam ovakav Interliber?

Još jedan zagrebački sajam knjiga rasklopio je svoje štandove, još jedna rasprava o tome je li populistička priroda ovog događaja prilika i za popularizaciju knjiga. Autorica na tportalu kaže da, unatoč svemu, i dalje jest: Interliber je društveni događaj, onako kako su to utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, a to što je usput sajam knjiga nosi više koristi nego štete.  To je mjesto na kojem se trebate pojaviti ako imalo držite do sebe, ako imate potrebu hvalisati se u različitim društvima da ste bili na njemu. Malo tko će pitati što ste kupili, već jesu li poskupjeli ćevapi i burgeri. Na Interliberu su svi: političari, prosvjeta, učenici, nakladnici, urednici, njihovi PR menadžeri koji govore i pišu o knjigama kao o kućanskim aparatima, kojima je svaka od njih grandiozna, maestralna i obvezno ostavlja bez daha, ali nema pisaca: i to je najveći poraz ovog sajma. 

Ali čak i ovakav Interliber treba državi u kojoj čovjek prosječno pročita dvije knjige godišnje. Dragan Velikić, srpski pisac, svojedobno je rekao da ‘samo prostori koje smo kao čitaoci naseljavali ostaju za čitav život pouzdana kopna na koja se uvek možemo vratiti’.

Knjige su opet u modi

Na Interliberu svoja izdanja nudi više od 300 izlagača, posebni gosti pisci iz Mađarske

Izlagačke paviljone 5., 6., 7. i 7a ispunit će više od 300 izlagača iz 14 zemalja, a uz hrvatske izlagače dolaze i nakladnici iz Austrije, BiH, Crne Gore, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, SAD-a, Slovenije, Srbije, Švedske te Velike Britanije i Sjeverne Irske. Počasni gost ovogodišnjega sajma je jedan od najuglednijih mađarskih autora Péter Nádas, autor Paralelnih pripovijesti i Knjige sjećanja. Bit će zastupljeni i ostali mađarski pisci. Radno vrijeme u utorak, srijedu, četvrtak i nedjelju je od 10 do 20 sati, a petak i subotu od 10 do 21 sat. Ulaz na Interliber je besplatan za sve posjetitelje, a parkiranje za sve posjetitelje Interlibera besplatno je oko Zagrebačkog velesajma. Index… Otvorenje je obišao i Željko Špoljar, opisao je što je vidio tamo za Nacional: Interliber gori! Kažu da Hrvati malo čitaju, ali rijeke ljudi na sajmu knjiga ih demantiraju

Tjedan za čitanje

Uskoro i Interliber, ove godine u fokusu mađarski autori

Počinje u utorak, 12. studenog i traje do nedjelje 17. studenog. Svake godine posjećuju ga mase ljudi što dokazuje da ljubav prema književnosti ne jenjava i da se knjige još uvijek čitaju. Na Interliberu se može pronaći svašta. Od kuharica, znanstvenih dijela, poezije, slikovnica, krimića i brojnih drugih djela. Journal donosi popis zanimljivijih klasika. Ove godine u fokusu je Mađarska koja će predstaviti svoju književnu, umjetničku, gastronomsku i kulturnu scenu. Interliber donosi i glazbenu pozornicu s drugim popratnim sadržajima. Uz sajamske popuste na knjige, na ovogodišnjem izdanju Interlibera predstavit će se novi naslovi, nastupati hrvatski i inozemni autori, te održavati književne radionice, okrugli stolovi, predavanja i kvizovi u cilju isticanja važnosti knjige i čitanja. Očekuje se više od 300 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. HRT

Gutenberg je i dalje u modi

Interliber ove godine posjetilo preko 120 tisuća posjetitelja, nakladnici zaradili 20 posto više

Tijekom šest dana na 45. Interliberu predstavilo se više od 300 izlagača iz 13 država, a svoja su izdanja predstavili na više od 13.000 četvornih metara u paviljonima 5, 6, 7 i 7a Zagrebačkog velesajma. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula kako je u njezinu mandatu Ministarstvo kulture i medija udvostručilo proračunska izdvajanja za knjige i nakladništvo s tri na šest milijuna eura. “Ovogodišnji Interliber srušio sve dosadašnje rekorde. Posjećenost je bila bolja no ikad, čini nam se, a čitatelji su birali osim znatno sniženih naslova i brojne novitete”, rekla je Ivana Kalogjera iz Profila. Novi list / HRT

Hrana za glavu

Danas počeo Interliber – veliki vodič

Na ovogodišnjem Interliberu u paviljonima 5, 6, 7 i 7a Zagrebačkog velesajma predstavit će se više od 300 izlagača, održat će se više od 200 sati stručnog programa, Zajednica nakladnika i knjižara pri HGK pripremila je Premium program, a Ministarstvo kulture i medija promovirat će program Rođeni za čitanje. Sajam knjiga traje do nedjelje, do 12. studenoga. Index vodič, Tportal

Sve kvalitetnija izdavačka kuća Lumen na Interliber donosi naslove Martina, Kinga, Atwood, Weira i drugih