Najprodavanije knjige: kriminalistički romani, fantasy i psihološki trileri, uz iznenađujući povratak bojanki za odrasle
Danas (21:00)

Bijeg od stvarnosti, uz fantasy romantiku i novi set bojica

Najprodavanije knjige: kriminalistički romani, fantasy i psihološki trileri, uz iznenađujući povratak bojanki za odrasle

The Guardian je objavio koje su najprodavanije knjige ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu: Na vrhu ljestvice našao se novi roman Richarda Osmana The Impossible Fortune, peti nastavak iz serijala Thursday Murder Club / Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, koji je prodan u više od 390 tisuća primjeraka u tvrdom uvezu. Među najprodavanijima naslovima dominiraju serijali, posebice u žanrovima krimića i „romantasyja”, dok su snažan interes zabilježili i naslovi za mlade i odrasle čitatelje s posebnim književnim svjetovima. Što se tiče književne fikcije, publika je posegnula za romanima koji obrađuju teme bijega i intimnih priča, dok publicistika i self-help i dalje bilježe visoku prodaju, osobito naslovi koji se bave osobnim razvojem i mentalnim zdravljem. Sve popularnije bojanke odražavaju potrebu za opuštanjem i odmakom od ekrana, što upućuje na širi trend potrage za jednostavnijim i smirujućim oblicima kreativnosti. Booksa


Prekjučer (20:00)

Bestseleri za one koji ne vole bestselere

Nerazvikane knjige koje su 2025. šaptom preuzele književnu scenu

Godinu su obilježili i naslovi koji nisu punili izloge, ali jesu razgovore. Ubod pčele Paula Murrayja secira raspad obitelji kroz sitne, sudbinske trenutke. Parade Rachel Cusk razlaže identitet i umjetnost do gole strukture. The Loneliness of Sonia and Sunny Kirana Desaija spaja ljubavnu priču i društvenu analizu. Audition Katie Kitamure igra se percepcijom i ulogama koje glumimo. The Wilderness Angele Flournoy hvata kaos ranog odraslog doba. So Late in the Day Claire Keegan u malo stranica zgusne cijeli propušteni život. A Raskrižje gavranova Sapkowskog tiho proširuje mit o Geraldu – prije legende, prije ožiljaka. Journal

15.12. (14:00)

Knjige koje još ne skupljaju prašinu, ali već imaju status

Ove bi knjige mogle postati budući klasici: Journalove preporuke za čitanje

Književnost se ne zaustavlja na Homeru i Shakespeareu – i 21. stoljeće već ima svoje klasike. Journalov izbor donosi osam suvremenih romana koji su obilježili naše vrijeme temama identiteta, odnosa, znanosti, povijesti i opstanka. Od emotivno razornih priča i generacijskih portreta do znanstvene fantastike i filozofskih alegorija, riječ je o knjigama koje su stekle kritičko priznanje, masovnu čitanost i često ekranizacije. Sve upućuje na isto – o ovim će se romanima možda govoriti još desetljećima.

Budući klasici (odabrani):

  • A Little Life – Hanya Yanagihara
  • Project Hail Mary – Andy Weir
  • Never Let Me Go – Kazuo Ishiguro
  • Normal People – Sally Rooney
  • Pachinko – Min Jin Lee
  • My Brilliant Friend – Elena Ferrante
  • The Book Thief – Markus Zusak
  • Life of Pi – Yann Martel
13.12. (22:00)

TikTok ili Tolkien? Izbor između skrolanja i čitanja

Iako dječje izdavaštvo cvjeta, udio mladih koji čitaju iz užitka dramatično pada

Od 1984. do 2023. godine, udio 13-godišnjaka koji „nikada ne čitaju“ porastao je s 8% na 31%, dok je broj svakodnevnih čitatelja pao s 35% na 14%. Uzroci su društvene mreže, pametni telefoni, preopterećenost školskim obavezama i smanjena važnost beletristike u obrazovanju. Ipak, grafički romani i platforme poput BookToka pokazuju da strastveni čitatelji još postoje. Preporučuju se knjige poput Harryja Pottera, Narnije, Elmera i blagdanskih priča za poticanje ljubavi prema čitanju. Index… komentiraju na Forumu

06.12. (19:00)

Ako ne znaš šta bi bilo kad bi bilo

Dežulović predstavio novu knjigu: Analiza povijesti i sadašnjosti kroz Pivnički puč 1923.

Dežulović predstavlja svoj novi roman “Tko je taj čovjek”, koji je smješten u Münchenu 1923. godine, za vrijeme Pivničkog puča. Roman prati američkog novinara s misijom atentata na budućeg njemačkog vođu, no bavi se dubljim pitanjima o povijesti, sudbini i odgovornosti čovječanstva. Pisac ističe kako je djelo faktografski precizno, ali je radnja čista fikcija koja nudi alternativnu povijest. U razgovoru se povlače i paralele između stanja u Europi 1920-ih i današnjeg vremena.

15.11. (12:00)

A, zato nam se stare knjige raspadaju...

Papir koji neće umrijeti: od kiselih knjiga do mineralnih listova

Moderne knjige iz 20. stoljeća brzo propadaju zbog kiselog papira izrađenog s cinkovim sulfatom, koji oslobađa sumpornu kiselinu i razgrađuje celulozu. Tradicionalni kineski xuan-papir od kore brijesta izdrži stoljećima, no umjetno starenje pokazuje da nakon oko 10.000 „godina“ potpuno gubi čvrstoću. Kineski znanstvenici zato su razvili novi, anorganski „xuan“ od vlakana hidroksiapatita i stakla, neosjetljiv na vatru i biološku razgradnju. Prema testovima, taj mineralni papir gotovo ne mijenja svojstva ni nakon 10 milenija, pa bi zapisi na njemu mogli trajati praktički vječno. Nenad Raos za bug

14.11. (14:00)

Knjige su opet na popustu – a novčanik već piše oproštajno pismo

Vodič kroz Interliber 2025: popusti, paviljoni i istaknuti naslovi najvećih nakladnika

Interliber 2025 traje od 11. do 16. studenoga u paviljonima 5, 6, 7 i 7a, uz popuste od 10 % do 80 % na štandovima i u webshopovima gotovo svih nakladnika koji nude akcije, pakete i istaknute naslove – od autobiografija i nagrađivanih romana do filozofskih i publicističkih hitova. Mogu se naći novi naslovi autora poput Ivane Šojat, Jurice Pavičića, Kristiana Novaka, Maše Kolanović, Marka Gregura, Zorana Ferića i Rade Jarka… Sajam donosi i bogat program gostovanja i promocija, a popusti mnogih nakladnika traju i nakon zatvaranja sajma. Grazia

10.11. (13:00)

Knjige, mirisi tiskare i malo svemira u svemu tome

Interliber 2025: od Dantea i Zappe do Keanua Reevesa i Tolkienovih vila

Ovogodišnji Interliber (11.–16. studenog) donosi pravu knjišku gozbu: novi prijevod Kantove Kritike čistoga uma (Matica hrvatska), Marasovu Božanstvenu komediju s Doréovim drvorezima (Školska knjiga), Zappinu autobiografiju Frank Zappa glavom i bradom (Sandorf), te Reevesovu i Miévillovu Knjigu iz drugog svijeta (Lumen). Ljubitelji fantastike dobit će Viteza Sedam Kraljevina i Pad Gondolina, a putopisci Dunavski blues. Među svježim iznenađenjima su i Makłowiczev Café Museum, Yuzukijev Maslac te Hopkinsovi memoari Dobro smo ispali, mali. tportal

06.11. (08:00)

Kad se knjige bore za naslov

Interliber 2025: memoari, mitovi i mračni trileraši

Fraktura donosi Anđela grada Eve Maríe García Sáenz i Mazowerov Solun, grad duhova, dok Dejan Jović u Otporu intelektualaca brani rizik istine. Vuković&Runjić nudi Pynchonovog Slabog učenika, Murakamijev Grad i njegove neizvjesne zidine te Flanaganovo Sedmo pitanje. Profil ističe Patti Smith i njezin Kruh anđela, Pikettyjevu Jednakost i Zusakove Tri divlja psa. Hena com donosi Bijelu knjigu nobelovke Han Kang i Padurinu Kao prašinu na vjetru. Stilus pak nudi Royine memoare Moje utočište i moja oluja te feministički hit Nevidljive Caroline Criado Perez. tportal

03.11. (21:00)

Kad knjige bolje od plaće uče kako preživjeti mjesec

Najčitanije knjige listopada: financijska forma, pseća ljubav i mala doza misterija

Listopad su u hrvatskim knjižarama obilježili praktični savjeti i tople emocije. Na vrhu ljestvice nalazi se Budi financijski fit Tonija Miluna, Sandre Ferenčak i Tonija Vitalija – vodič za pametno upravljanje novcem, ulaganje i životnu ravnotežu. Slijede motivacijska Teorija Pusti ih Mel Robbins te roditeljski priručnik Beba za stolom. Među top naslovima su i dirljiva priča o čovjeku i psu Njegov miris poslije kiše, meditativni Predivan svijet s Pandama i Zmajem, te logička krimi-zagonetka Murdle. Listopad, čini se, više voli mir u duši nego stravu i užas. Index

23.10. (12:00)

Šest dana književnog divljeg zapada – gdje se page-turneri susreću s rock’n’rollom

Stiže novo izdanje Interlibera: Knjige, kaos i miris svježe tiskanih stranica

Četrdeset i sedmi Interliber održava se od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, s besplatnim ulazom i programom za sve uzraste. Glavni gost je irski pisac Paul Lynch, dobitnik Bookerove nagrade 2023. za roman Prorokova pjesma. Sajam nudi radionice za djecu, book club „Čitaš li žene“, glazbene nastupe i više od 300 izlagača s akcijskim cijenama knjiga. Prostor postaje književno naselje gdje posjetitelji mogu uživati u susretima s autorima, knjigama i zajednicom, čuvajući čaroliju tiskane riječi. Muzika