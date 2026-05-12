Intelektualni chic
Književni klubovi slavnih: Čini se da ljudi zapravo ne čitaju knjige, ali ne prestaju govoriti o čitanju
Književni klubovi se mijenjaju. Hobi koji se doživljavao dosadnim i pomalo staromodnim doživio je veliki preobražaj. Danas gotovo svatko tko je svjetski poznat (a zbog prirode moderne slave i mnogi koji su slabo poznati) ima svoj književni klub, bilo u obliku podcasta, web-stranice, YouTube kanala ili newslettera, od Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Kaie Gerber do Due Lipe, književni klubovi slavnih popularni su već gotovo cijelo stoljeće, i to s dobrim razlogom; pomažu riješiti mnoge probleme u književnom svijetu. Izdavači ih vole jer pomažu prodaji knjiga. Knjige koje odabere Oprah Winfrey dožive takozvani “Oprah efekt” i brzo nestaju s polica knjižara. Čitatelji vole književne klubove jer im pomažu prepoznati koje su knjige doista vrijedne čitanja, a stvara im manji osjećaj samoće. Današnji kritičari propituju motive slavnih osoba, njihove kvalifikacije i njihovu stvarnu posvećenost književnosti, od preporuke drugorazrednih naslova do toga da oni samo jačaju svoj vlastiti brend, koristeći knjigu kao modni dodatak. Jutarnji prenosi The Economist.