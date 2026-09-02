Puno koljena, malo tolerancije
Redateljica nagrađene “Tihe Mise”: Molitelji su politički projekt, ne vjera
Dobitnica nagrade Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu Karla Jelić, u razgovoru s Domagojem Novokmetom za Ideje govori o fenomenu “molitelja” – organiziranom projektu koji se posljednjih godina širi hrvatskim gradovima. Događaji na hrvatskim trgovima izravna su kopija fenomena iz Poljske (uz prisutnost organizacija poput “Marijinih ratnika”). Tamo su slični skupovi poslužili za jačanje desnog populizma. Ukazuje na sustavno uvođenje mladih i djece u takve podjele te ističe kako i starije generacije žena primjećuju da društvo po pitanju ženskih prava opasno nazaduje. Redateljica govori o uvjetima rada na terenu, incidentima te razlikama u reakcijama policije i javnosti u raznim gradovima (Split, Osijek, Koprivnica) – negdje su joj željeli blokirati snimanje, dok je drugdje organiziran uspješan protuprosvjed.