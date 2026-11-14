Šumska štedionica
Mađarske vlasti zaplijenile 17,5 milijuna eura zakopanog novca u istrazi protiv bivšeg Orbánova ministra
Mađarski istražitelji zaplijenili su 17,5 milijuna eura u forintama, eurima i dolarima, dijelom zakopanih u šumi, u sklopu istrage protiv bivšeg Orbánova ministra Miklósa Sesztáka, osumnjičenog za primanje 33 milijuna eura mita. Novac se brojao osam sati. Premijer Péter Magyar poručio je da ovo označava kraj “mafije Fidesz-KDNP”, dok su nedavno uhićeni i Orbánov mlađi brat te bivši guverner središnje banke. Viktor Orbán sve odbacuje kao političku tiraniju nove vlasti. Index