Gornja glava je ipak bitnija
Marketinška kampanja za pristojno online dejtanje
Yeah it could happen. Think twice before sending a d*ck Pic. pic.twitter.com/WgoeqdSKtY
— Chrissy (@Chrissy_4_Play) November 24, 2025
Drone powered flying 3D Billboard
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 20, 2025
Kampanja “Hidden cost” (skriveni trošak) koju je pokrenula Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) podsjeća nas kako su zbog nekih proizvoda, koje svakodnevno koristimo, dodatno ugrožene neke vrste životinja (zbog načina nakoji se proizvode). Umjesto grafičkih dizajnera, za izradu poruka u ovoj su kampanji korišteni servisi umjetne inteligencije, u prvom redu ChatGPT, a rezultati su u najmanju ruku zanimljivi. Digital Synopsis
S više od 150 milijuna gledatelja, Super Bowl zadržava poziciju najvažnije platforme za televizijsko oglašavanje u SAD-u. Dok etablirani oglašivači poput Anheuser-Buscha nastavljaju tradiciju sa svojim prepoznatljivim Clydesdale konjima, uz poznate brendove Doritos i Coca-Cola, ovogodišnji program uključuje najpoznatije tehnološke kompanije s fokusom na umjetnu inteligenciju. Tu su Google, OpenAI i Meta, a uoči SupwerBowla se javio i Microsoft, koji također želi poručiti kako nisu više dosadna softverska firma. To je odmak od trenda prije nekoliko godina, kada su se reklamirale kriptovalute. Na Bugu podsjećaju kako je jedna od najutjecajnijih reklama svih vremena, ona za Apple-ov Macintosh iz 1984. koju je režirao Ridley Scott, premijerno prikazana upravo na SuperBowlu, dokazujući koliko je ovaj sportski događaj važan i kao pokazatelj nekih budućih trendova.
Brendovi sve više prepoznaju potencijal suradnje sa sportskim i glazbenim ikonama kako bi povećali svoju vidljivost. U Hrvatskoj taj trend kaska, ali globalno, događaji poput Super Bowla i suradnje poput Lady Gage s Dom Perignonom privlače publiku različitih demografija. Ključ uspjeha je autentičnost, a izazov prepoznavanje trenutka kada se distancirati od zvijezda zbog imidž problema, kao što su Adidas i Kanye West. Sportski se uspjesi u SAD-u ne doživljava previše ozbiljno kao kod nas, zbog čega se kod njih koristi puno više prostora za kreativnost, dok se kod nas više bazira na nacionalnom ponosu i domaćim uspjesima, a prostor za inovacije još uvijek je nedovoljno istražen. Lider
Ove fotografije bizarnih vintage reklama za hranu uglavnom su iz 1950-ih i 1960-ih i vjerojatno bi se smatrale neukusnima da su objavljene u današnje vrijeme. Oglasi također odražavaju tadašnje prehrambene navike i uvjerenja vezane uz njih. Ova vrsta oglašavanja, koja se razvila poslije Drugog svjetskog rata s početkom ere televizije i općenito široke potrošnje, pokazala se izuzetno učinkovitom jer je odgovarala promjenjivom društvenom kontekstu što je imalo i veliki utjecaj na buduće oglašivačke strategije i zacementiralo mjesto psihologiji u oglašavanju. Rare Historical Photos
Kako bi obilježio početak prodaje Galaxy Z Folda 6 i Z Flipa 6, Samsung je pokrenuo vrlo neobičnu kampanju u Velikoj Britaniji. U Londonu su postavili savijeni autobus u prirodnoj veličini koji simbolizira oblik njihovih sklopivih mobitela. Ovo je dio većeg umjetničkog projekta pod nazivom Fold Town, koji uključuje i savijenu klupu, rasvjetni stup te legendarnu crvenu telefonsku govornicu. Poslovni
Promjene u preferencijama potrošača, zajedno s neizvjesnostima u vezi s kontinuiranim utjecajem digitalne transformacije i novih tehnologija poput generativne umjetne inteligencije, pokreću val transformacije u poslovnim modelima. Kako bi osigurali svoj udio u rastućim izvorima prihoda koje smo utvrdili, tržišni igrači moraju preispitati kako njihove kompanije stvaraju, isporučuju i zadržavaju vrijednost. To podrazumijeva iskorištavanje rasta oglašavanja te istovremeno iskorištavanje snažnog potencijala umjetne inteligencije. Koliko je sektor zabave i medija lukrativan, ukazuju prihodi, koji su globalno porasli za 5 posto, na 2,5 bilijuna eura, što je više od ukupnog rasta svjetskog gospodarstva. Na kraćem roku, očekuje se da će prihodi od oglašavanja već 2026. probiti granicu od bilijun dolara te da će činiti više od 55 posto ukupnog rasta prihoda. Poslovni
Reprezentacija se s Europskog prvenstva relativno brzo vratila kući, a kampanje još uvijek traju. Kompanije koje su platile oglašavanje tijekom Prvenstva, pojašnjava, željele su iskoristiti snažan emocionalni učinak koji ovakvo nogometno natjecanje ima na ljude, i svoje brendove povezati s pozitivnim emocijama koje ljudi doživljavaju zbog sportskih uspjeha. Jasno je da je splasnula euforija, no valja istaknuti da su oglašivači zakupili određeni oglasni prostor u medijima nadajući se što boljem plasmanu i gledanosti utakmica i sad ga moraju iskoristiti. Na internetu još uvijek mogu preinačiti svoje reklame dok na TV-u teško. Drugo je pitanje koliko naši sportaši zarade s reklamama. Hrvatska je relativno malo tržište a i ne radi se o globalnim kompanijama. No, honorari bi mogli iznositi nekoliko desetaka tisuća eura, kaže analitičar za Forbes.
Sekunda oglašavanja na Super Bowlu košta 233 tisuće dolara. Drugim riječima, za spot od 30 sekundi netko će iskeširati sedam milijuna dolara. No ovaj podivljali konzumerizam očito pali jer Super Bowl je u Americi ogroman zbog svega navedenog, a u ostatku svijeta barem donekle zanimljiv zbog nastupa i reklama. Najbolje reklame izabrali na Indexu.