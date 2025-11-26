Reprezentacija se s Europskog prvenstva relativno brzo vratila kući, a kampanje još uvijek traju. Kompanije koje su platile oglašavanje tijekom Prvenstva, pojašnjava, željele su iskoristiti snažan emocionalni učinak koji ovakvo nogometno natjecanje ima na ljude, i svoje brendove povezati s pozitivnim emocijama koje ljudi doživljavaju zbog sportskih uspjeha. Jasno je da je splasnula euforija, no valja istaknuti da su oglašivači zakupili određeni oglasni prostor u medijima nadajući se što boljem plasmanu i gledanosti utakmica i sad ga moraju iskoristiti. Na internetu još uvijek mogu preinačiti svoje reklame dok na TV-u teško. Drugo je pitanje koliko naši sportaši zarade s reklamama. Hrvatska je relativno malo tržište a i ne radi se o globalnim kompanijama. No, honorari bi mogli iznositi nekoliko desetaka tisuća eura, kaže analitičar za Forbes.