Dronovi su dostupni, popularni i sve prisutniji – od igračaka do alata za profesionalno snimanje. No, iako je letenje u tzv. otvorenoj kategoriji jednostavno, postoje jasna pravila: visina do 120 metara, dron mora biti u vidokrugu, ne smije se izbacivati ništa iz zraka, a blizina aerodroma ima posebne uvjete. Kršenje propisa može donijeti kazne do 20.000 eura. Snimke iz zraka dodatno regulira Državna geodetska uprava – privatne objave su zabranjene bez obrta. Iako su postupci jednostavni i besplatni, nesavjesni piloti stvaraju ozbiljne rizike u zračnom prostoru. HRT