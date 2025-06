Savršenstvo na papiru, kaos u retrovizoru

Državna cesta D-1 je kvalitetna i zadovoljava sve sigurnosne standarde, ali je prometno preopterećena, posebice tranzicijskim prometom, a vozači često krše propise, posebice u pretjecanju. Problem je što se ta cesta nalazi u neuređenom prometnom sustavu, a loše stanje sigurnosti posljedica je dvaju negativnih utjecaja, a to je preopterećenost i to što se koristi za gospodarski promet. Na takvim bi državnim cestama trebalo zabraniti promet vozila ukupne mase veće od 7,5 tona, a druga mjera bi trebala biti neka vrsta olakšice za one koji putuju autom na posao, kako bi ih potaknuli na vožnju autocestom. Treće je pojačan policijski nadzor. Željko Marušić za Nacional.