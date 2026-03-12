Napetosti između vozača i pješaka u gradovima proizlaze iz različitog doživljaja prostora i tempa kretanja - Monitor.hr
Psihologija prometa

Napetosti između vozača i pješaka u gradovima proizlaze iz različitog doživljaja prostora i tempa kretanja

Vozači često automobil doživljavaju kao produžetak osobnog prostora, pa ih pješaci koji sporije prelaze cestu mogu frustrirati. Dodatno, izoliranost u vozilu smanjuje društvene kočnice i pojačava oštrije reakcije. S druge strane, pješaci su najranjiviji sudionici u prometu jer nemaju fizičku zaštitu. Sukob pojačavaju i percepcija nepredvidivosti pješaka te osjećaj pravne neravnoteže. U osnovi, riječ je o sudaru dvaju ritmova – brzine automobila i sporijeg tempa pješačkog kretanja. tportal


Compare the Market složio je popis najboljih gradova za pješake prema različitim kriterijima poput sigurnosti, klime, broja pješačkih staza i broja ulica bez prometa. (N1):

  • Munchen
  • Milano
  • Varšava
  • Helsinki
  • Pariz
  • Tokio
  • Madrid
  • Oslo
  • Kopenhagen
  • Amsterdam

Evo i neslavne ljestvice:

  • Johannesburg
  • Patras
  • Dallas
  • Houston
  • Manila
  • Bangkok
  • Mumbai
  • Cape Town
  • Quito
  • Chicago

 

Poznat kao Fyllingsdalstunnelen, prolazi kroz planinu Løvstakken u gradu na jugozapadu Norveške, povezujući stambena područja Fyllingsdalen i Mindemyren. Po izlasku iz tunela, biciklisti mogu nastaviti do središta Bergena postojećim rutama. Ukupna udaljenost rute – od Fyllingsdalena do Festplassena u središtu grada – iznosi 7,8 kilometara, što traje oko 25 minuta vožnje biciklom. Trenutno vožnja biciklom između ovih područja traje oko 40 minuta, navodi Euronews. Cilj tunela je olakšati što većem broju ljudi koji se odluče za biciklizam i hodanje umjesto vožnje. Tunel će biti otvoren svakog dana od 5.30 do 23.30. Ima dobro osvijetljena odmorišta i sigurnosne kamere posvuda. Telefoni za hitne slučajeve dostupni su svakih 250 metara. Green

Nema tu velike filozofije, željelo se olakšati prijelaz pješacima pa će na aktualnom kružnom toku biti zatvoreni gotovo svi prolazi. Iz jednog smjera vozači će moći kretati samo desno, a iz drugog lijevo. Sve ostalo je zatvoreno i služit će sigurnijem prolasku pješaka. Nova prostorna strategija olakšava prelazak pješaka, ograničava mobilnost vozila na jedinstvenim točkama i stvara nova područja za uživanje u javnom prostoru, što uključuje postavljanje novih terasa za smještaj barova i proširenje postojećih. Revija HAK

