Psihologija prometa

Poznat kao Fyllingsdalstunnelen, prolazi kroz planinu Løvstakken u gradu na jugozapadu Norveške, povezujući stambena područja Fyllingsdalen i Mindemyren. Po izlasku iz tunela, biciklisti mogu nastaviti do središta Bergena postojećim rutama. Ukupna udaljenost rute – od Fyllingsdalena do Festplassena u središtu grada – iznosi 7,8 kilometara, što traje oko 25 minuta vožnje biciklom. Trenutno vožnja biciklom između ovih područja traje oko 40 minuta, navodi Euronews. Cilj tunela je olakšati što većem broju ljudi koji se odluče za biciklizam i hodanje umjesto vožnje. Tunel će biti otvoren svakog dana od 5.30 do 23.30. Ima dobro osvijetljena odmorišta i sigurnosne kamere posvuda. Telefoni za hitne slučajeve dostupni su svakih 250 metara. Green