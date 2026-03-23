Kako preživjeti hrvatsko novinarstvo i ostati gladan (novih projekata)
Matija Babić bez filtera – o dominaciji Indexa, inatu kao pokretaču i AI horoskopu
U otvorenom intervjuu za Symbol, osnivač portala Index.hr Matija Babić (objavljenom još prošle godine, nedavno podsjetio na njega) analizira dugovječnu dominaciju Indexa na hrvatskom medijskom tržištu, ističući kvalitetu i entuzijazam nasuprot “slabe konkurencije”. Iskreno progovara o teškim počecima, borbi protiv moćnika poput Sanadera i Todorića, te priznaje kako su ga inat, frustracije i želja za osvetom motivirali u poslu. Danas, kao poduzetnik fokusiran na globalne projekte poput Taste Atlasa, istražuje utjecaj umjetne inteligencije na medije (otkrivajući da AI piše horoskop na portalu već godinama) i zagovara autentičnost u gastronomiji umjesto snobizma Michelinovih zvjezdica.