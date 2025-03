Karanfili, ruže i pokoja borba – sretan Dan žena!

Prvi u nizu bio je prosvjed tekstilnih radnica u New Yorku 8. ožujka 1857. godine. One su se pobunile zbog loših uvjeta rada i malih plaća, a njihov prosvjed rastjerala je policija. Kasnijih godina sporadično su se toga datuma održavali prosvjedi, a najčuveniji se zbio 1909. godine kada je petnaestak tisuća žena marširalo New Yorkom pod sloganom “Kruh i ruže” zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa. Godine 1910. u Kopenhagenu je održana prva Međunarodna ženska konferencija u organizaciji Socijalističke Internacionale. Okupljene predstavnice 17 zemalja okupile su se s dva motiva: boriti se za ravnopravnost spolova i ženskih prava te promicati opće pravo glasa za žene. Ondje je na zahtjev njemačke političarke, socijalistkinje Clare Zetkin, 8. ožujka proglašen Međunarodnim danom žena. N1