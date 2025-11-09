Pasta italiana... u zimskim rukavicama
Milano i Cortina domaćini Zimskih olimpijskih igara 2026, osmislili i tjesteninu za tu prigodu
Zimske olimpijske igre 2026. održat će se od 6. do 22. veljače u Milanu i Cortini d’Ampezzo, čime Italija po četvrti put postaje domaćin olimpijskog spektakla. Otvorenje će biti na legendarnom stadionu San Siro, a natjecanja će se odvijati na više lokacija u Lombardiji i Venetu. Igre će spojiti sportski adrenalin, talijanski stil i kulturni sjaj, dok će Zimske paraolimpijske igre uslijediti od 6. do 15. ožujka 2026. godine. Journal… U domaćinskom duhu za tu su prigodu osmislili i posebnu tjesteninu (Jutarnji).