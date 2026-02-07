Jedan duh, četiri pozornice
Otvorene ZOI Milano–Cortina 2026 na četiri lokacije i s dva olimpijska plamena
Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026 svečano su otvorene ceremonijom bez presedana, održanom istodobno na četiri lokacije: u Milanu, Cortini d’Ampezzo, Livignu i Predazzu. Nastupa 2.891 sportaš iz 92 zemlje, uključujući 14 hrvatskih predstavnika. Prvi put u povijesti upaljena su dva olimpijska plamena, u Milanu i Cortini. Ceremonija nazvana “Harmonija” simbolizirala je povezivanje grada i planina, tradicije i budućnosti, sporta i umjetnosti, uz poruke mira, dijaloga i zajedništva. HRT, Hrvatsku zastavu nosili su brzoklizačica na kratke staze Valentina Aščić te biatlonac Matija Legović. Hrvatska delegacija broji 14 olimpijki i olimpijaca. Kako je to izgledalo, pogledajte ovdje. Index