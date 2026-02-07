Otvorene ZOI Milano–Cortina 2026 na četiri lokacije i s dva olimpijska plamena - Monitor.hr
Danas (10:00)

Jedan duh, četiri pozornice

Otvorene ZOI Milano–Cortina 2026 na četiri lokacije i s dva olimpijska plamena

Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026 svečano su otvorene ceremonijom bez presedana, održanom istodobno na četiri lokacije: u Milanu, Cortini d’Ampezzo, Livignu i Predazzu. Nastupa 2.891 sportaš iz 92 zemlje, uključujući 14 hrvatskih predstavnika. Prvi put u povijesti upaljena su dva olimpijska plamena, u Milanu i Cortini. Ceremonija nazvana “Harmonija” simbolizirala je povezivanje grada i planina, tradicije i budućnosti, sporta i umjetnosti, uz poruke mira, dijaloga i zajedništva. HRT, Hrvatsku zastavu nosili su brzoklizačica na kratke staze Valentina Aščić te biatlonac Matija Legović. Hrvatska delegacija broji 14 olimpijki i olimpijaca. Kako je to izgledalo, pogledajte ovdje. Index


Jučer (16:00)

Ovog puta stvarno na vrijeme

ZOI Milano–Cortina 2026: sve je spremno za početak

Zimske olimpijske igre 2026. službeno počinju 6. veljače (danas) u Milanu, nakon što su sve ključne dvorane i borilišta dovršeni na vrijeme. Natjecanja se održavaju na više lokacija diljem sjeverne Italije, uz sudjelovanje oko 2.900 sportaša iz više od 90 zemalja. Program uključuje 116 disciplina, a po prvi put i skijaško planinarenje. Ruski i bjeloruski sportaši mogu nastupiti samo kao neutralni pojedinci. Sigurnost, doping-kontrole i financije pod posebnim su povećalom, dok se stvarni uspjeh Igara tek treba vidjeti. DW

Jučer (08:00)

Nema nas puno, ali smo glasni na snijegu

Hrvatska na ZOI-ju 2026.: mala ekipa, velike ambicije… otvorenje večeras

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 službeno počinju u Italiji danas, uz svečano otvorenje koje predvode Mariah Carey i Andrea Bocelli. Među najavljenim izvođačima su i talijanski glumac Pierfrancesco Favino, zvijezda serije „Bijeli lotos“ Sabrina Impacciatore, kantautorica Laura Pausini, operna zvijezda Cecilia Bartoli te reper Ghali. Očekuje se i Tom Cruise. Nacional… Hrvatsku će na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina 2026. predstavljati 14 sportaša u alpskom skijanju, biatlonu, skijaškom trčanju i brzom klizanju. Najveće nade su Filip Zubčić u veleslalomu te Zrinka Ljutić i Leona Popović u slalomu. Pozornost privlače i mladi biatlonac Matija Legović te brzoklizačica Valentina Aščić. Natjecanja traju od 6. do 22. veljače, a prijenosi su dostupni na HRT-u i putem njihovih digitalnih platformi. Net… Otvorenje od 20h (HRT)

09.11.2025. (13:00)

Pasta italiana... u zimskim rukavicama

Milano i Cortina domaćini Zimskih olimpijskih igara 2026, osmislili i tjesteninu za tu prigodu

Zimske olimpijske igre 2026. održat će se od 6. do 22. veljače u Milanu i Cortini d’Ampezzo, čime Italija po četvrti put postaje domaćin olimpijskog spektakla. Otvorenje će biti na legendarnom stadionu San Siro, a natjecanja će se odvijati na više lokacija u Lombardiji i Venetu. Igre će spojiti sportski adrenalin, talijanski stil i kulturni sjaj, dok će Zimske paraolimpijske igre uslijediti od 6. do 15. ožujka 2026. godine. Journal… U domaćinskom duhu za tu su prigodu osmislili i posebnu tjesteninu (Jutarnji).

18.12.2024. (00:00)

Skijat ćemo u hlađenoj dvorani

Zimski sportovi ozbiljno ugroženi: Do 2040. samo 10 zemalja neće morati proizvoditi umjetni snijeg

Organizatori događanja vezanih uz zimske sportove već dugo ovise o korištenju lokalnih vodnih resursa za proizvodnju umjetnog snijega. No proizvodnja snijega zahtijeva velika financijska ulaganja te crpi vodne resurse, a može imati i negativne posljedice na tlo. Ovakvu prognozu potvrđuju i Zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. godine, tijekom kojih su se organizatori u potpunosti oslanjali na umjetni snijeg jer u tamošnjim planinama gotovo uopće ne pada prirodni snijeg. Primjerice, Saudijska Arabija stvara skijalište s umjetnim jezerom u blizini grada Neom i priprema se za domaćinstvo Azijskih zimskih igara 2029. godine. U Švicarskoj je federalni meteorološki ured izvijestio da su alpski glečeri izgubili oko 60 posto svog volumena od 1850. godine, a WMO iznosi podatke da je broj dana sa snijegom manji za 50 posto u odnosu na 1970. godinu. Green

19.02.2018. (17:19)

Da se bar vrati

Skijaški balet – zaboravljena olimpijska disciplina

Na događajima koji su prethodili Zimskim olimpijskim igrama u Calgaryju 1988. godine i u Albertvilleu 1992. godine sportaši su se predstavili u disciplini acroski koja je nastala kao mješavina skijanja i baleta. Nastupali su izvodeći razne akrobacije uz glazbu, a ocijenjivalo ih se na osnovu tehničkog i umjetničkog dojma. Pogledajte kako je to izgledalo – video. Postoji i video finala iz 1988. godine.

07.02.2018. (18:18)

Mila majka Jamajka

Hrvatska će na ZOI u J. Koreji imati predstavnike u bobu i sanjkašicu

Na skorim Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji imat ćemo predstavnike u bobu, i to dvosjedu i četverosjedu, ali i jednu sanjkašicu Dariu Obratov, piše Novi list. “Mi vrijedimo, možemo biti jedna srednja ekipa, ali ne možemo parirati ni financijski ni tehnički najvećima. Međutim, imamo podršku svjetske federacije, u interesu im je da postojimo kao mala nacija i taj moment razvoja su prepoznali”, poručuje Ivan Šola, prvi pilot hrvatskog boba četverosjeda.