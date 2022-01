To je bila i ostala gola činjenica, bez obzira na to koliko se u domaćim političkim analizama u hrvatskoj javnosti zagovarao pristup hrvatske šutnje o Ukrajini i nadanja da će nam Rusija nekako honorirati to što šutimo o principu kojemu, zapravo, možemo zahvaliti i našu teritorijalnu cjelovitosti. Nitko si ne utvara da će hrvatski stav o Krimu promijeniti bilo što. Objektivno, iz ove perspektive teško je i zamisliti kako bi čitav ovaj summit Krimske platforme, inicijative koju je ukrajinski predsjednik pokrenuo na 30. obljetnicu neovisnosti Ukrajine, mogao promijeniti činjenice na terenu, koje su takve da je za Rusiju aneksija Krima svršen čin. Fait accompli. Gotovo i nepromjenjivo. Piše Tomislav Krasnec za Večernji list