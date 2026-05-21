Danas (11:00)

I neće prevrnuti ploču ako izgubi

Mini robot koji s vama igra šah, pomiče figure, ali i savjetuje

Ova inovacija veličine trinaestoinčnog prijenosnika koristi robotsku ruku s hvataljkom za pomicanje figura na pravoj ploči u stvarnom vremenu. Kamera prepoznaje pozicije s 99,9% točnosti, a sustav nudi 19 razina težine igre. Umjetna inteligencija, koja je 2024. pobijedila profesionalce, koristi ugrađeni jezični model (LLM) kao trenera koji uživo objašnjava logiku poteza. Uređaj omogućuje učitavanje 100 povijesnih mečeva, sinkronizaciju s online platformama i igru bez ekrana, a podržava i 3D-printane figure. Uncrate


11.02. (10:00)

Tu smo još, ali strojevi nam već lagano pakiraju kofere

Od Deep Bluea do umjetne inteligencije: kako su strojevi prestigli ljudsku igru i znanje

Poraz Garija Kasparova od IBM-ova Deep Bluea 1996. označio je simboličan početak nadmoći strojeva, iako Deep Blue nije bio prava umjetna inteligencija, već specijalizirana računalna snaga. Pravi AI procvat dolazi nakon 2010. s dubokim neuronskim mrežama, GPU revolucijom i velikim jezičnim modelima. Prekretnice su ImageNet 2012., AlphaGo 2016. i današnji sustavi koji uvjerljivo oponašaju razumijevanje i stvaranje. AI već nadmašuje ljude u mnogim područjima, iako još pati od nedostatka konteksta, etike i pouzdanosti. Goran Litvan za Lider

27.10.2025. (19:00)

Kraljica je s razlogom najjača figura

Zašto žene i dalje imaju zasebne titule u šahu? Zato što ih je u odnosu na muškarce puno manje

Iako šah ne ovisi o fizičkoj snazi, postoje zasebne ženske lige jer je šah povijesno muška igra, pa žene čine tek oko 11 % igrača. Manji “bazen” talenata znači i manju vjerojatnost vrhunskih rezultata.  Jedna studija navodi da u FIDE-ovim turnirima na svakih 100 muškaraca dolazi oko 11 žena. Manja osnovna populacija znači manje “vrha”. To je statistički glavni razlog. Odvojene lige služe kao poticaj i siguran prostor za razvoj, a ne kao trajna podjela. Znanost ne nalazi značajne razlike u inteligenciji među spolovima, a primjeri poput Judit Polgár, koja je titulu velemajstorice stekla sa samo 15 godina, pokazuju da žene mogu doseći sam vrh kad imaju jednaku priliku, podršku i trening. Index

20.05.2023. (12:00)

U vječnoj pat poziciji

Tko je bolji u šahu: Google AI ili Chat GPT?

Stavili su dva softvera umjetne inteligencije da igraju šah jedan protiv drugog. Partiju su obilježili poprilično suludi potezi. Primjerice, crna kraljica u jednom je trenutku uspjela pojesti svog vlastitog konja. A i komentator ima svoje momente. Sve u svemu, nije jasno na koji način računalni programi “doživljavaju” igru šaha. No, svakako je zanimljivo pratiti razvoj igre ova dva ljuta rivala.

06.11.2022. (13:00)

Afera u svijetu šaha

Šapće li umjetna inteligencija moguće poteze šahistima tijekom igre?

Magnus Carlsen (lijevo) optužio je Hansa Niemanna za varanje na turniru u Saint Louisu 📷 CRYSTAL FULLER/SAINT LOUIS CHESS CLUB

Ima tome nešto više od mjesec dana kako je svjetski šahovski prvak Magnus Carlsen otvoreno optužio mladog američkog velemajstora Hansa Niemanna za varanje tijekom njihove partije na Sinquefield Cupu u St. Louisu. Carlsen dosad nije pružio nikakve dokaze koji bi potkrijepili njegovu optužbu, niti je naveo kako je došlo do varanja, a Niemann je prije desetak dana uzvratio tužbom za klevetu. Sud će odlučiti tko je u pravu no svi se slažu da, ako je doista bilo varanja, onda su u to sigurno bila uključena računala. Računalna analiza tijekom internetskih prijenosa turnira gleda 12 poteza unaprijed unutar sekunde ili dvije. Amateri u publici, na taj način, vide puno toga što velemajstorima nedostaje, stvarajući iluziju da razumiju što se događa za glavnim stolom. Dakako, svaki gledatelj pritom može pružiti nedozvoljenu pomoć igraču, ako mu se omogući sredstvo komunikacije. Bug

01.10.2022. (00:00)

Dosta zahtjevan pokušaj muljanja

Skandal koji trese šahovski svijet: Kako uopće varati u šahu?

Skandalozni slučaj varanja o kojem svi pričaju je nastao nakon što je o tome progovorio peterostruki svjetski prvak, Norvežanin Magnus Carlsen. Carlsen je u ponedjeljak izričito optužio kolegu velemajstora i svog rivala, Amerikanca Hansa Niemanna za varanje, u dugačkoj izjavi na Twitteru, piše CNN. Njegov napredak u igri uživo je bio neobičan, a tijekom naše partije imao sam dojam da uopće nije bio napet ili čak fokusiran na igru ​​u ključnim trenucima, dok me istovremeno nadigrao sa crnim figurama. 19-godišnji Niemann je ranije javno priznao da je varao u dobi između 12 i 16 godina i rekao da je dobio zabranu igranja na popularnoj stranici Chess.com. Iako su šahovski programi pomogli igračima da izbruse svoju vještinu, tako da treniraju protiv “savršenih” poteza, što im pomaže da se pripreme za bilo koji scenarij, oni su također nekim igračima omogućili da lakše varaju. Kako se ono događa? U prošlosti su uhvatili jednog igrača koji je imao skrivenu video kameru u privjesku koji je nosio oko vrata, povezanu žicama za tijelo. Dešifrirao je signale Morseovom abecedom. Točka, linija, točka linija… N1

26.12.2021. (01:00)

Ne, ne i - molim?!

Znate li što je, i kako se igra, kvantni šah?

Pitanje iz naslova nameće pitanje na koje ćete, kao čitatelji, iskreno odgovoriti sebi u bradu, da jedva znate pravila običnoga šaha. Rijetki ovladaju ovom igrom u potpunosti iako mnogi tvrde da je igraju. Spomen šaha uvijek znači posebnu vještinu, sport u kojem nema previše kretanja, osim kretanja sivih stanica, a kad čovjek tomu doda pridjevak kvantni, stvari se dodatno kompliciraju. Oni koji ga poznaju kao sintagmu vjerojatno su vidjeli partiju odigranu između glumca Petera Rudda i fizičara Stephena Hawkinga, no pitanje je jesu li što razumjeli. Figure u kvantnom šahu mogu biti u superpoziciji, dakle na više polja odjednom (bilo je komplicirano i kad su bile na samo jednoj), a igra se po zakonima kvantne mehanike. Položaj se određuje postotkom vjerojatnosti, a koji se dobiva mjerenjem pojedinog šahovskog polja te igrači mogu birati hoće li odigrati potez običnim ili kvantnim načinom. Olakotna je okolnost da za vas računa matematički sustav u pozadini (čitatelj je odahnuo). Priznaje se samo pravi mat, a ne onaj kvantni, te može doći do remija. Zaigrajte ako se usuđujete. Bug