I neće prevrnuti ploču ako izgubi
Mini robot koji s vama igra šah, pomiče figure, ali i savjetuje
Ova inovacija veličine trinaestoinčnog prijenosnika koristi robotsku ruku s hvataljkom za pomicanje figura na pravoj ploči u stvarnom vremenu. Kamera prepoznaje pozicije s 99,9% točnosti, a sustav nudi 19 razina težine igre. Umjetna inteligencija, koja je 2024. pobijedila profesionalce, koristi ugrađeni jezični model (LLM) kao trenera koji uživo objašnjava logiku poteza. Uređaj omogućuje učitavanje 100 povijesnih mečeva, sinkronizaciju s online platformama i igru bez ekrana, a podržava i 3D-printane figure. Uncrate