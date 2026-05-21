I neće prevrnuti ploču ako izgubi

Skandalozni slučaj varanja o kojem svi pričaju je nastao nakon što je o tome progovorio peterostruki svjetski prvak, Norvežanin Magnus Carlsen. Carlsen je u ponedjeljak izričito optužio kolegu velemajstora i svog rivala, Amerikanca Hansa Niemanna za varanje, u dugačkoj izjavi na Twitteru, piše CNN. Njegov napredak u igri uživo je bio neobičan, a tijekom naše partije imao sam dojam da uopće nije bio napet ili čak fokusiran na igru ​​u ključnim trenucima, dok me istovremeno nadigrao sa crnim figurama. 19-godišnji Niemann je ranije javno priznao da je varao u dobi između 12 i 16 godina i rekao da je dobio zabranu igranja na popularnoj stranici Chess.com. Iako su šahovski programi pomogli igračima da izbruse svoju vještinu, tako da treniraju protiv “savršenih” poteza, što im pomaže da se pripreme za bilo koji scenarij, oni su također nekim igračima omogućili da lakše varaju. Kako se ono događa? U prošlosti su uhvatili jednog igrača koji je imao skrivenu video kameru u privjesku koji je nosio oko vrata, povezanu žicama za tijelo. Dešifrirao je signale Morseovom abecedom. Točka, linija, točka linija… N1