Tu smo još, ali strojevi nam već lagano pakiraju kofere

Nakon gostovanja u emisiji Romana Bolkovića 1 na 1 prošli tjedan (HRT), poduzetnik i filantrop Nenad Bakić proširio je svoje teze o dubokom transformacijskom utjecaju AI na tržište rada u eseju Tehnološke revolucije i AI. Velimir Šonje za Ekonomski lab raspravlja o Bakićevim tezama o dubokom utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, posebno u vezi istiskivanja bijelih ovratnika (pametniji ljudski rad), i prijedloga masovnog dioničarstva kao alternative univerzalnom osnovnom dohotku. Šonje uspoređuje Bakića s Hararijem zbog spekulacija, ali suprotstavlja i optimističnije nalaze Acemoglua te kontradiktorne prognoze MMF-a. Zaključak je skeptičan: empirijskih dokaza još je premalo, vremenski okviri su nejasni, a mogućih društvenih odgovora mnogo. Jedino sigurno – prerano je za konačne sudove, a prerano i za paniku.
Akt o umjetnoj inteligenciji EU definira pravila za sigurno, pouzdano i etično korištenje AI. Sustavi se klasificiraju prema riziku: visokorizični moraju zadovoljiti stroge zahtjeve za sigurnost, transparentnost, ljudski nadzor i kvalitetu podataka; limitiranorizični zahtijevaju informiranje korisnika o AI interakciji; neprihvatljivi su zabranjeni. Cilj je zaštita temeljnih prava, povjerenja i društvene odgovornosti, uz poticanje inovacija i konkurentnosti europskih AI proizvoda. Izazovi uključuju tehničku i organizacijsku provedbu te etičku odgovornost developera. Bug
Američki novinar Nicholas Carr upozorava na rađanje „post-literarnog društva“ u kojem knjige, književnost i humanističke vrijednosti gube utjecaj pred STEM elitom Silicijske doline. Primjeri poput Sama Bankman-Frieda ilustriraju kulturu koja smatra čitanje zastarjelim, dok digitalna revolucija i AI smanjuju sposobnost duboke koncentracije i kreativnosti. Generativni AI nudi parodiju stvaralaštva, zamjenjujući tradiciju statistikom i algoritmima, dok kultura brze informacijske potrošnje potiče površnost i neznanje. Ipak, Carr ostavlja tračak nade: čak i u zatvoru, SBF može ponovno otkriti vrijednost dubokog čitanja i ljudskog izraza. Bug
U podcastu The Diary Of A CEO Steven Bartlett testirao je ChatGPT pitanjima o financijskoj neovisnosti i većoj zaradi. Odgovori umjetne inteligencije gotovo su se u potpunosti poklopili sa savjetima investicijskog autora Jaya L. Collinsa: živjeti ispod svojih mogućnosti, izbjegavati dugove, štedjeti i ulagati u niskotarifne indeksne fondove te razvijati tražene vještine. Razgovor se dotaknuo i budućnosti rada u eri AI-ja, uz upozorenja Sama Altmana da će mnogi poslovi biti brzo transformirani ili nestati. N1
Kratki videi nalik dokumentarnim zapisima, koje je stvorio o Zagrebu proširili su se društvenim mrežama. Radi se o serijalu nostalgičnih AI videa s prikazom života u Zagrebu u ne tako dalekoj prošlosti. Iz vremena prije današnje tehnologije i užurbanosti, kad je zimi padao snijeg, proizvoda je bilo manje, a druženja više.Jutarnji… Sve počinje scenarijem koji sam pišem, tekst je ključan jer on daje ritam i emociju. Zatim kreće “promptanje”, odnosno davanje uputa AI-ju. Najveći je izazov, a ujedno i kreativna igra, prikazati lokalni kontekst. Koristim kombinaciju alata koje smo djelomično sami razvili jer imam vlastitu produkciju koja kreira takav sadržaj. To je prava suradnja čovjeka i stroja, kaže Philatz za Putni kofer.
Youtuber u novom videu ukazuje na to kako je era tradicionalne portretne i produkt fotografije kakvu poznajemo pred izumiranjem jer je umjetna inteligencija postala “predobra”. Glavni je zaključak da klijenti više neće plaćati fotografe kada softver može besplatno i trenutno generirati vrhunski rezultat iz običnog selfija. Autor ističe određenu dozu licemjerja u struci; fotografi su rado prihvatili AI alate koji su zamijenili profesionalne retušere, a sada su ogorčeni jer je tehnologija došla i po njihove poslove. Konačna poruka je surova: tehnološki divovi poput Googlea i Adobea već su dobili ovu bitku, a fotografi koji misle da su nezamjenjivi zapravo su u poricanju pred neizbježnom automatizacijom tržišta.
Rastuća dostupnost AI alata za generiranje seksualiziranih slika, osobito bez pristanka žena, postaje ozbiljan regulatorni i društveni problem. Iako neke platforme pooštravaju zaštite, korisnici ih lako zaobilaze, a cijeli ekosustav aplikacija za “nudifikaciju” ulazi u mainstream. Istraživanja pokazuju milijune posjeta takvim servisima i snažnu prisutnost na velikim društvenim mrežama. Stručnjaci upozoravaju da se umjetna inteligencija sve češće koristi za rodno uvjetovano nasilje te da žene zbog toga izbjegavaju AI tehnologije, koje sve više doživljavaju kao prijetnju, a ne napredak. Index, Guardian
Umjetna inteligencija (AI) donijela je revolucionarne promjene u hrvatsku kirurgiju, a njezina primjena u ortopediji služi kao izvrstan primjer napretka: AI pomaže u operativnim zahvatima – nakon AI asistirane ugradnje endoproteze koljena pacijenti “staju na noge” već sutradan – AI omogućuje preciznu analizu anatomije svakog pacijenta putem magnetske rezonance cijele noge. Umjesto univerzalnih metoda, sustav izračunava specifičnu arhitekturu zgloba, roboti izrađuju personalizirane šablone i instrumente koji se koriste isključivo za tog pacijenta, što eliminira potrebu za standardnim alatima. I sami zahvati su manje invazivni… Bug
Stručnjaci upozoravaju da prikupljanje podataka u radnom i privatnom okruženju pomaže razvoju umjetne inteligencije, no korisnici mogu isključiti ovu opciju u postavkama na dvije lokacije – desktop i mobilno. Ipak, isključivanje znači gubitak pametnih funkcija Gmaila i Workspacea, uključujući automatsko filtriranje poruka, pametno sastavljanje, personalizirano pretraživanje i sažetke od Gemini AI. Korisnici moraju birati između privatnosti i praktičnih značajki. Večernji