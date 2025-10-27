Kraljica je s razlogom najjača figura

Iako šah ne ovisi o fizičkoj snazi, postoje zasebne ženske lige jer je šah povijesno muška igra, pa žene čine tek oko 11 % igrača. Manji “bazen” talenata znači i manju vjerojatnost vrhunskih rezultata. Jedna studija navodi da u FIDE-ovim turnirima na svakih 100 muškaraca dolazi oko 11 žena. Manja osnovna populacija znači manje “vrha”. To je statistički glavni razlog. Odvojene lige služe kao poticaj i siguran prostor za razvoj, a ne kao trajna podjela. Znanost ne nalazi značajne razlike u inteligenciji među spolovima, a primjeri poput Judit Polgár, koja je titulu velemajstorice stekla sa samo 15 godina, pokazuju da žene mogu doseći sam vrh kad imaju jednaku priliku, podršku i trening. Index