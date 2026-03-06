Nije za one koji vole gradsku gužvu

Otkud ime Tužno, za mjesto nedaleko Varaždina, nije do kraja razjašnjeno. Postoji legenda o tome da su Turci u 16. stoljeću opljačkali taj kraj i poubijali mještane pa se i potok zacrvenio od krvi. No Tužno se prvi put spominje u 14. stoljeću, prije dolaska Osmanlija. Hrvatska je bogata toponimima s neobičnim imenima. U sastavu grada Ludbrega, također u Varaždinskoj županiji, nalazi se selo Apatija, s oko 250 žitelja u devedesetak kuća. U Slavoniji, na primjer, postoji selo Kajgana, a u Dalmaciji Krvavica. U sklopu Nacionalnog parka Kornati nalazi se otočić Babina Guzica, a Babin Kuk na poluotoku Lapadu poznat je po luksuznim hotelima. Donje Cjepidlake naselje su u sastavu općine Đulovac, a postoje i Gornje… Imamo sela Ljut, Ljuta, Ljutići, Žedno, Žabica, kod Zaprešića su Šibice, kod Otočca Škare i Švica… A da ne spominjemo još i Kobasičare, Štakorovec i Dražicu. Večernji