Nije za one koji vole gradsku gužvu
Mlada obitelj izabrala selo: od stare autoradione do života u prirodi
Adriana Kolar Combaj i njezin suprug Mislav odlučili su život izvan gradske vreve zamijeniti mirom sela. Prije deset godina staru autoradionu pretvorili su u obiteljski dom, a danas paralelno uređuju imanje kod Karlovca gdje planiraju stvoriti malu farmu i život bliži prirodi. Na selu uzgajaju dio vlastite hrane, brinu o životinjama i puno vremena provode na otvorenom. Posebnu pažnju posvećuju odgoju kćeri bez ekrana, s naglaskom na igru, kreativnost i boravak u prirodi. Smatraju da takav način života donosi mir, zdravlje i kvalitetnije obiteljsko vrijeme. Ljepota i zdravlje, Jutarnji