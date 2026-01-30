Kad ti susjed pokaže Ferrari, ti digneš toranj

Tzv. “Romske palače” u Rumunjskoj, često megalomanske i kičaste, nastale su nakon 1990-ih kao simbol uspjeha, moći i društvenog statusa unutar marginalizirane zajednice. Imućni Romi bogatstvo pokazuju kroz visoke kuće s tornjevima, kupolama i zlatnim detaljima, često ukrašenim simbolima dolara i luksuznih automobila. Stil varira regijom: od inspiracije katoličkim crkvama do neoklasicizma i aristokratskih vila. U selu Buzescu posebno se ističe koncentracija ovakvih palača, gdje susjedi nadmeću u raskoši i visini svojih zdanja. Jutarnji