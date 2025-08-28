Generacija copy-paste CV-ja u svijetu gdje i AI šalje prijave

Kako bi se pripremili za poslove budućnosti ljudi se trebaju prebaciti s razmišljanja o poslovima i karijerama na razmišljanje o izazovima i problemima pa bi mladi danas umjesto biranja profesija npr. arhitekta ili inženjera trebali raditi na tome da usvoje vještine. Na ovaj način karijere će biti ciljanije i vjerojatno će donositi više zadovoljstva, a vjerojatno se neće raditi toliko o jednom poslu, nego o nizu projekata i radnih situacija koje će voditi od jednog do drugog zadatka. Sljedeća generacija karijera za mnoge će značiti niz mikro-poslova za dobro plaćene vješte radnika, a ne jednog šefa i jednog poslodavca te će ljudi vjerojatno raditi nekoliko dugoročnih poslova u isto vrijeme. Umjesto jednog zvanja, radnici će konstantno dodavati nove vještine, prema onome što će ih činiti zapošljivijima, piše BBC.