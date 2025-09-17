Kad strah od svega postane najmoderniji hobi
Mladi na jugoistoku Europe zabrinuti, a povjerenje u EU na minimumu
Studija Zaklade Friedrich Ebert pokazuje da su mladi u jugoistočnoj Europi zabrinuti zbog korupcije, odljeva i priljeva radne snage, nesigurnosti i strahova od kriminala, rata i bolesti. Povratnici iz inozemstva pokazuju manje demokratske stavove, a oduševljenje Europskom unijom opada, osobito u članicama. Vjerska aktivnost mladih je opala, a lokalni političari često biraju nacionalizam umjesto rješavanja stvarnih problema poput prekarnih poslova i zaposlenosti. Ispitivanje naglašava potrebu za obnovom povjerenja u eurointegracije i bolje razumijevanje društvenih stavova mladih. DW