Danas (11:00)

Kad strah od svega postane najmoderniji hobi

Mladi na jugoistoku Europe zabrinuti, a povjerenje u EU na minimumu

Studija Zaklade Friedrich Ebert pokazuje da su mladi u jugoistočnoj Europi zabrinuti zbog korupcije, odljeva i priljeva radne snage, nesigurnosti i strahova od kriminala, rata i bolesti. Povratnici iz inozemstva pokazuju manje demokratske stavove, a oduševljenje Europskom unijom opada, osobito u članicama. Vjerska aktivnost mladih je opala, a lokalni političari često biraju nacionalizam umjesto rješavanja stvarnih problema poput prekarnih poslova i zaposlenosti. Ispitivanje naglašava potrebu za obnovom povjerenja u eurointegracije i bolje razumijevanje društvenih stavova mladih. DW


Slične vijesti

03.09. (23:00)

Još da ih mame puste da odu od doma, gdje bi im bio kraj

Mladi poduzetnici u Hrvatskoj: Iznenađujući podaci i optimistični trendovi

Mladi poduzetnici čine oko 10% ukupnog poduzetništva u Hrvatskoj, što je neznatno manje od prosjeka Europske unije. Međutim, znatno su aktivniji u obrtništvu, gdje svaki peti obrtnik ima manje od 35 godina. Najčešće biraju djelatnosti povezane s novim tehnologijama: IT sektor, digitalni marketing, e-trgovinu, kreativne industrije, održivost te zdravstvo i wellness. Unatoč optimističnim trendovima u obrtništvu, stručnjaci objašnjavaju da je razmjerno mali udio mladih u poduzetništvu povezan s kasnim osamostaljivanjem, koje u Hrvatskoj u prosjeku nastupa tek s 32 godine. To se, osim s nedostatkom životnog iskustva i novca, povezuje i s otežanim pristupom kreditima te nedovoljnom podrškom za mlade poduzetnike. Nacional

28.08. (20:00)

Generacija copy-paste CV-ja u svijetu gdje i AI šalje prijave

Mladi na tržištu rada između AI oluje i novih prilika

LinkedInovo istraživanje s gotovo pola milijuna sudionika pokazuje da su mladi najpesimističniji kada je riječ o karijeri. Razlog su pad broja početničkih poslova (–35% od 2023.), konkurencija umjetne inteligencije i makroekonomska nesigurnost. Čak 63% direktora očekuje da će AI preuzeti dio poslova početnika, a 41% radnika tvrdi da to narušava njihovu dobrobit. Mladi diplomanti s više diploma teško pronalaze posao, postajući “generacija odbijenica”. Ipak, LinkedIn poručuje da ovo može biti prijelaz na dinamičnije karijerne putove, gdje će vrijednost imati otpornost, prilagodljivost i jedinstvena iskustva. Poslovni

24.08. (14:00)

Ako ćemo ići pravocrtno, ovim tempom

Šonje: Generacija današnjih 30-godišnjaka ima priliku Hrvatsku učiniti jednom prosječno dosadnom, razvijenom europskom zemljom

Mladi u Hrvatskoj pokazuju visoke razine povjerenja, solidarnosti i poštovanja ljudskih prava, unatoč medijskoj slici polarizacije. Za razliku od starijih generacija i nekih drugih kultura, mladi kombiniraju demokratske norme i normu povjerenja, što otvara prostor za institucionalni i gospodarski razvoj. WEIRD obrasci – individualizam, racionalizam i impersonalna suradnja – omogućili su razvoj modernih institucija i širenje solidarnosti na veće društvene skupine. Širenje ovih normi među mladima, zajedno s vjerskom i kulturnom tradicijom, može omogućiti reformu institucija i održivi razvoj Hrvatske, pod uvjetom očuvanja vrednota i poticanja obrazovanja, poduzetništva i inovacija. Velimir Šonje podrobnije za Ekonomski lab

21.08. (19:00)

Sad se mladi moraju prodavati po punoj cijeni

Kraj povlastica: mladi bez sigurnosne mreže poslodavaca

Broj mladih radnika za koje poslodavci ne plaćaju doprinose pao je s 201,7 tisuća krajem 2024. na 172,5 tisuća u lipnju 2025., nakon ukidanja petogodišnje fiskalne olakšice. Od 2015. do danas tako je zaposleno oko 330 tisuća mladih, što je državu koštalo oko dvije milijarde eura. Iako potpuna primjena mjere nestaje tek 2029., novih ulazaka nema. Umjesto toga, od 2025. uvedena je olakšica za prvo zapošljavanje na neodređeno – bez obzira na godine, ali samo za one koji nikada nisu imali takav ugovor. Faktograf

24.06. (11:00)

Od devet do ponoći, uz 200 notifikacija i jednu anksioznost – gratis

Mladi rade dan i noć, ali više ne žele cijeli život prodati za plaću

Novo izvješće Microsofta pokazuje da mladi diljem svijeta, osobito generacija Z, sve češće rade duge i iscrpljujuće radne dane, no sve rjeđe to žele trpjeti. Uz stotine poruka dnevno, manjak sna i stagnirajuće plaće, sve više njih radije bira ravnotežu i mentalno zdravlje nego uspon na korporativnoj ljestvici. Mnogi rade dva posla da bi kasnije mogli pobjeći od svega, dok drugi postavljaju granice i napuštaju toksična okruženja. Posao više nije svetinja – barem ne za one koji žele živjeti prije mirovine. N1

14.06. (22:00)

Kako su tinejdžeri zamijenili joint za džoging

Kako je Island stao na kraj ovisnosti mladih o alkoholu, pušenju i lakim drogama

Krajem 1990-ih Island je prednjačio u Europi po konzumaciji alkohola, cigareta i kanabisa među mladima. Danas je na suprotnom kraju ljestvice – zahvaljujući sustavnom, znanstveno utemeljenom pristupu poznatom kao Islandski model, koji mladima nudi zdrave alternative kroz sport, umjetnost i obiteljsku povezanost. Ključ uspjeha: uključivanje cijele zajednice, stalno praćenje podataka i dostupne aktivnosti za sve. Umjesto kazni, naglasak je na podršci i kvalitetnijem okruženju. Rezultati su dramatični – ali i održivi. Model se danas širi svijetom pod nazivom Planet Youth. Index

09.04. (21:00)

Kapu na glavu, slušalice u uši, problemi pod tepih

Više od 50.000 mladih u Hrvatskoj ima mentalne probleme

“Zabilježen je povećan broj slučajeva depresije, anksioznosti, teškoća u učenju, poremećaja u ponašanju, samoozljeđivanja i suicidalnosti”, rekla je Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, na predstavljanju edukativne kampanje o mentalnom zdravlju djece i mladih. Potrebno je destigmatizirati problem mentalnog zdravlja i omogućiti pomoć. Najugroženiji su adolescenti, kaže. Akademik Davor Miličić primijetio je kako mladi ljudi hodaju ulicom sa slušalicama i kapuljačama, koji su evidentno otuđeni, osamljeni, kojima nedostaje komunikacija i koji traže u digitalnom svijetu ono što nemaju u realnom kontaktu. Uvode se psihološki timovi u domove zdravlja, dispanzeri za mentalno zdravlje… Klikaj

06.04. (15:00)

Kad breskva nije voće, a mozak ne služi za razmišljanje

Ni emotikoni nisu kakvima se čine: Mlađim generacijama pahulja snijega simbol za drogu, ima ih i +18

Postoje dvostruka značenja naizgled nevinih emotikona koje bi tinejdžeri mogli koristiti za slanje tajnih poruka. Kokain se opisuje pahuljicom, snjegovićem ili crnom kuglom s brojem 8 ( ❄,☃️,🎱). Kada mladi pišu o marihuani, koriste emotikone stabla, lista ili grane (🌳,🍃,🌿). Kad su u pitanju 18+ značenja, požuda se simbolizira emotikonom plamena, znojenja ili vraga (🔥,🥵,😈), dok je oralni seks predstavljen simbolima mozga ili jezika (🧠,👅). Određene genitalije, ovisno o spolu, označene su patlidžanima, hrenovkama, trešnjama ili breskvama (🍆,🌭,🍒,🍑). Analni seks označava se emotikonom krafne (🍩). Index

03.04. (10:00)

Zašto bi radili 12 sati dnevno za drugoga kad mogu isto toliko za sebe – i još uživati u tome?

Mladi mijenjaju igru: biznis umjesto karijere

Mlađe generacije, posebice generacija Z, sve više odbacuju tradicionalnu karijeru u korist poduzetništva. Motivirani iskustvima svojih roditelja, koji su često radili prekovremeno za stabilnost, mladi radije biraju nesigurnost i kreativnost vlastitog biznisa. Prema istraživanjima, čak 78 % pripadnika generacije Z vjeruje da je pokretanje vlastitog posla najbolji izbor. Stručnjaci navode da su globalne krize, digitalizacija i promjene u vrijednostima oblikovale njihov odnos prema radu, prioritetima i novcu, zbog čega sve češće biraju fleksibilnost umjesto korporativne hijerarhije. Lider

22.03. (09:00)

Portugal dijeli bonuse, mi dijelimo isprike

Kako zadržati mlade? Možda poreznim olakšicama, a ne skupljim zdravstvom

Portugal je mladima do 35 godina ponudio deset godina poreznih olakšica kako bi ih zadržao u zemlji, dok Hrvatska skraćuje postojeće olakšice i time smanjuje atraktivnost domaćeg tržišta rada. Uz stopu zaposlenosti mladih od samo 43%, značajno ispod prosjeka EU, Hrvatska riskira daljnji odljev talenata. HUP predlaže povećanje olakšica, poticanje stalnog zaposlenja i reformu obrazovanja kako bi mladi imali bolje izglede na tržištu rada. U suprotnom, visokoobrazovani će se i dalje seliti u zemlje koje im nude bolje uvjete – i manje poreze. Lider