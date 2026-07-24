Nije Dick
Moby sinoć nastupio u rasprodanoj pulskoj Areni, to mu je prvi samostalni koncert u Hrvatskoj
S više od dvadeset milijuna prodanih albuma jedan je od pionira elektroničke scene, a publika je u Areni uživala u novim aranžmanima pjesama s njegova kultnog albuma “Play”, brojnim hitovima te novim pjesmama. Posjetitelje je tako dočekao presjek njegove bogate karijere, uz izvedbe hitova poput Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad?, Lift Me Up i brojnih drugih pjesama koje su obilježile elektroničku glazbenu scenu posljednjih tridesetak godina. tportal, HRT