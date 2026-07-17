I, jesu li koga žrtvovali? Zna li se šta?
Marilyn Manson sinoć nastupio u zagrebačkoj Areni
Dvadeset godina nakon nastupa u pulskom Amfiteatru, kontroverzni američki glazbenik vratio se u Hrvatsku, ovoga puta u zagrebačku Arenu, u sklopu turneje One Assassination Under God. Ispred Arene nije nedostajalo zanimljivih prizora; jedan je muškarac dijelio vjerske letke s porukom o Isusu kao jedinom kralju, dok je fra Ivo Rastočić koncert ranije proglasio ‘sotonističkim obredom’. No, oni koji su bili svjedočili su žestokom heavy metal koncertu, ništa više – ništa manje. tportal, 24 sata, fotke na Ravno do dna, komentiraju na Forumu