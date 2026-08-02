Upiknuo ih sve u srce
Sting se nakon devet godina vratio u pulsku Arenu
Sting je i ovaj put pokazao klasu. Svirka je krenula s jednim od najvećih aduta „Mesečina bato“ (kako ju je svojedobno pjevao dobar dio naših krajeva kada se riječi pjesama nisu mogle tako lako provjeriti), odnosno „Message in a Bottle“, čime je odmah u početku postignuto oduševljenje publike, a slijedile su ju probrane uspješnice iz samostalne i The Police karijere. Kažu na Muzici. Dio je to njegove svjetske turneje na kojoj u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertoaru. HRT