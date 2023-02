Sam svoj majstor

Iako nekima možda djeluješ arogantno, možda si samo samopouzdan i vjeruješ da možeš sve. No, da nisi narcisoidni egotriper već zaista takvog karaktera postoji čak 12 znakova, kaže portal Hackspirit: nemaš potrebu biti u središtu pozornosti, nego to dolazi prirodno. Uz to, nije ti problem priznati drugima njihove uspjehe, davati im komplimente i slično. Nadalje, arogantni ljudi nisu timski igrači, a ne vole ni primati feedback, sve bi mogli shvatiti kao kritiku. Nije ti problem ni priznati vlastite greške, nemaš potrebu ponižavati druge, a ne natječeš se ni s drugima već sam sa sobom. Isto tako znaš kako te drugi doživljavaju, možeš biti ponosan na svoje uspjehe bez da se o njima hvališ, nemaš se potrebe dokazivati, a najviše od svega, želiš učiti i razvijati se.