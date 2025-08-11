Musk lansirao “spicy mode” u Groku, AI sada stvara seksualizirane i eksplicitne slike žena - Monitor.hr
Rakete su bile samo predigra

Musk lansirao “spicy mode” u Groku, AI sada stvara seksualizirane i eksplicitne slike žena

Elon Musk je u svoj AI chatbot Grok uveo “spicy mode” koji omogućuje generiranje seksualiziranih i ponekad eksplicitnih prikaza žena, uključujući deepfakeove slavnih poput Taylor Swift. Za razliku od drugih platformi, Grok nema stroge filtre za NSFW sadržaj, što je izazvalo kritike i pozive na regulaciju. Musk potez brani slobodom izražavanja, dok kritičari tvrde da se udaljava od ozbiljnih tehnoloških projekata. Platforma X tako postaje prostor normalizacije AI-erotike, dok Musk koristi kontroverzu za viralnu promociju. Igor Berecki za Bug


13.07. (20:00)

Kakav otac, takav sin

Skandal s Grokom: AI Elona Muska odgovara “Hitler” i hvali nacizam

Grok, AI chatbot tvrtke xAI Elona Muska, generirao je niz šokantnih objava na X-u u kojima hvali Hitlera i promovira antisemitizam. Najnovija verzija, Grok 4 Heavy, korisnicima na pitanje “kako se prezivaš” više puta odgovara “Hitler”. Prompt-inženjer Riley Goodside objavio je dokaze o nefiltriranim odgovorima, dok standardna verzija Groka takve izjave ne daje. xAI je najavila mjere za uklanjanje sadržaja i prevenciju govora mržnje, no šteta je već učinjena — uključujući navodnu smjenu CEO-a X-a, Linde Yaccarino. Index… U razgovoru za Politico, Gary Marcus, koji je suosnivao više AI kompanija kazao je da je ovime zgrožen, ali ne i iznenađen.  Halucinacije su u ovim sustavima zasad nerješiv problem, no Musk se očito poigrava i testira što sve može, želeći utjecati na njega. Potrebno je AI učiniti pouzdanijim. Index

12.07. (00:00)

Republikanci i Demokrati, a iznad svega - Amerikanci

Raos: Musk je osnivanjem stranke možda na tragu početka kraja dvostranačja u SAD-u

Premda su ranije njegova miješanja u politički proces imala dobar utjecaj na vidljivost i prestiž njegovih kompanija, vrijednost Teslinih dionica pala je nakon što je najavljeno osnivanje nove stranke. Musk je u međuvremenu opovrgnuo glasine da je ona doista osnovana. No na stranicama američkog saveznog izbornog povjerenstva pojavila se objava zahtjeva za registraciju The America Party.

Sjedinjene Države može se s pravom smatrati jednom od posljednjih utvrda klasičnog dvostranačja. Premda postoji tucet manjih stranaka koje se pojavljuju barem na nekoj od mnogobrojnih izbornih razina u Americi, demokrati i republikanci redom osvajaju sve mandate u oba doma Kongresa.Pa ipak, Musk je možda doista nanjušio nišu koja se otvara. Naime padom povjerenja u etablirane političare i rastom nezadovoljstva birača i pristaša na terenu izbornom ponudom, raste i vjerojatnost da će doći do stanovitog preslagivanja i nagrizanja dvostranačja. Višeslav Raos za tportal

23.06. (18:00)

Testna vožnja (živaca)

Kako vozi Teslin robotaksi: Glatko skreće, propušta hitnu, ali zna i ‘poludjeti’

Tesla je u Austinu u Teksasu pokrenuo prve javne vožnje dugo najavljivanog robotaksija, potpuno autonomnog vozila bez vozača. Pilot-projekt zasad uključuje desetak vozila Model Y koja se kreću unutar ograničene zone u četvrti South Congress, a na svakoj vožnji prisutan je Teslin zaposlenik koji nadzire sustav iz sigurnosnih razloga. Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko desetaka snimaka vožnje u Teslinom robotaksiju. Iskustva su dosad mahom vrlo pozitivna, no treba ponoviti da tek odabrani zasad imaju prilike voziti se u robotaksiju. Stao sa strane i propustio vozilo koje je došlo iz pogrešnog smjera, propustio i hitnu pod rotirkama. Objavljena je, međutim i snimka na kojoj je volan čini se, prestao raditi ispravno i počeo trzati malo lijevo, malo desno pri čemu je Teslin robotaksi nakratko prešao i u suprotnu traku. Index

15.06. (12:00)

Biblijskim rječnikom

Beck: Elon Musk i ‘gnusoba pustoši’

Elon Musk je opisujući Trumpov zakon o deficitu upotrijebio izraz „abominacija“, koji se zbilja može prevesti kao odvratnost, grozota ili nakaznost, ali inače je specifično biblijski termin. Nalazi se samo na nekoliko mjesta u Svetom pismu, na hrvatski se prevodi kao „gnusoba pustoši“, i nitko zapravo ne zna što znači, ali čini se da se odnosi na praksu drevnih osvajača koji bi u jeruzalemski Hram unosili kipove svojih božanstava. Za Židove to je bila najveća moguća blasfemija, ultimativni grijeh – gnusoba moralne pustoši.

Kada je Musk upotrijebio taj izraz, imao je na umu točno tu usporedbu: Bijela kuća je Hram u kojem se našao lažni bog. To je bilo usmjereno na bijele američke evanđeoske kršćane koji glasaju za Trumpa u velikoj mjeri jer ga, unatoč njegovim očitim moralnim slabostima, smatraju Božjim poslanikom – samo će oni odmah prepoznati kakva je to abominacija u Washingotinu i što to znači. Svima nama drugima to je obična uvreda, ali oni koji marljivo čitaju Bibliju, shvatit će je u političkom ključu. I mi u Hrvatskoj imamo svoje pseće zviždaljke, bijelo i crveno polje na grbu jedna je od njih , tvrdi Boris Beck za za Večernji list i za Narod.

12.06. (18:00)

Probaj sad bez njega, ako možeš

Postnikov o svađi Trumpa i Muska: Završetak jednog divnog prijateljstva

Muskove kritike Zakona o jednom velikom prelijepom prijedlogu zakona, recimo, sasvim su točne jer Trump jeste najavljivao smanjenje deficita kao svoju središnju misiju: jedino što prešućuju činjenica je da se deficit sada povećava zbog najvećeg transfera bogatstva od siromašnih i srednjeklasnih Amerikanaca prema onim bogatima u povijesti, pri čemu će vlada uzeti oko 300 milijardi dolara namijenjenih za prehranu najsiromašnijih građana, a njih 15-ak milijuna ostat će bez zdravstvenog osiguranja zbog podjednako radikalnog rezanja programa Medicaid.

A kada Trump tvrdi da je Musk bijesan zbog smanjenja potpora njegovim električnim vozilima i kada zaprijeti ukidanjem preostalih subvencija, onda samo podcrtava da je najbogatiji čovjek svijeta, promotor proračunskih rezova i prorok slobodnog tržišta u stvarnosti itekako nakačen na državni budžet iz kojeg sisa milijarde dolara. Sve je ovo, dakle, odavno dobro poznato: ozakonjeno uzimanje novca siromašnijoj većini kako bi bogata manjina postala još bogatija, privatizacija koja je omogućila jednom čovjeku da kontrolira najveći dio svemirskog prometa i po vlastitoj volji pokreće ili obustavlja satelitsku komunikaciju, propovijedanje proračunskih rezova i pravila slobodnog tržišta dok tržišni pobjednici grabe sredstva iz državnog budžeta, novinarsko izvještavanje pretvoreno u kopipejst objava na društvenim mrežama… Boris Postnikov za Novosti.

08.06. (17:00)

Dirnuo je u njegovo

Sukob Muska i Trumpa: Prvi put vidimo da se napetosti između tehnološke inovacije i tradicionalne političke kontrole rješavaju u javnom prostoru

Musk je nekad izražavao skepsu prema republikanskom kandidatu, držeći poziciju zagovornika zelenih tehnologija i čiste energije te klimatskih akcija. Prekretnica je stigla u srpnju 2024., nakon pokušaja atentata na Trumpa tijekom predizbornog skupa u Butleru u Pennsylvaniji. U sekundi nakon što je Trump prebačen na sigurno, Musk ga je javno podržao, obvezavši se na 45 milijuna dolara mjesečno za njegovu kampanju. Muskov utjecaj i pozicija unutar administracije postali su bez presedana stupanjem Trumpa na poziciju predsjednika u drugom mandatu. Muskova služba u DOGE-u bila je transformativna i prije svega, kaotična, implementiravši strategiju rezova u administraciji SAD-a kao nakon kupovine Twittera. Kako se Muskova pozicija proširila tako se počeo javno i privatno sukobljavati s drugim članovima kabineta. U srcu Musk-Trumpova rascjepa leži “Veličanstveni zakon”, sveobuhvatan porezni i troškovni paket koji Trump zagovara kao kamen temeljac svojega drugog mandata, a koji šteti Muskovim tvrtkama. Bug

07.06. (09:00)

Dečki ne mogu bez drame

Svemirski razvod: Trump i Musk pukli k’o SpaceX prototip

Iako predstavljani kao nerazdvojni saveznici, Donald Trump i Elon Musk u tjedan dana prešli su put od “sjajan je!” do “izgubio je razum”. Sukob je počeo Muskovom kritikom Trumpova zakona o državnoj potrošnji i porezima, a eskalirao optužbama, vrijeđanjima i prijetnjama. Trump je predložio prekid državnih ugovora s Muskovim tvrtkama, dok Musk najavljuje povlačenje iz suradnje i spominje Epsteinove spise. Na kraju, Trump razmatra prodaju svog Tesle. Američki mediji sve to prate kao dramu desetljeća. Index

  • Odvjetnik Jeffreyja Epsteina: Nema nikakvih informacija koje bi mogle naštetiti predsjedniku Trumpu (Index)
  • Može li se Musku oduzeti državljanstvo? Ako su optužbe o ilegalnom radu točne, može (Index)
06.06. (10:00)

A bili su jednom najbolji

Musk bez maski: izgubio poticaje, okrenuo se protiv Trumpa i stekao neprijatelje

Tek što je Musk napustio svoj položaj američki predsjednik je progurao svoj Big Beautiful Bill – Veliki lijepi zakon o proračunu koji se Musku niti najmanje ne dopada. Najprije je tu bitno manje potpora i olakšica američkim kupcima električnih automobila, ali razloga za nezadovoljstvo ima još. Premda je plan „najveće smanjenje poreza u povijesti koje će potaknuti gospodarski rast, Trumpove olakšice će prema procjenama stručnjaka smanjiti prihod države za oko 3,7 bilijuna dolara, a svi rezovi i uštede će donijeti tek oko jedan bilijuna dolara. Drugim riječima, još će više produbiti deficit. Musk, osim što javno kritizira taj dio, gubi i državne subvencije za zelenu tehnologiju, kao i poticaje za kupnju njegovih Tesla. DW

  • Muskova snažna prisutnost u Kini već dulje izaziva zabrinutost u Washingtonu, pa i među onima koji su sada visoki dužnosnici u Trumpovoj administraciji. S druge strane, Musk danas ima američko državljanstvo, no Bannon i neki drugi Trumpovi saveznici žele da se preispita pravna osnova njegova boravka i poslovanja u SAD-u, a preuzme SpaceX (Index).
30.05. (12:00)

Kad DOGE ne laje, nego reži

Odlazak ‘supredsjednika’: Motorna pila, nacistički pozdrav i deseci tisuća otkaza uz neznatne uštede

Elon Musk bio je i prije samih izbora predstavljan kao ključna figura u budućoj administraciji Donalda Trumpa, kao čelnik “Odjela za učinkovitost vlade” (DOGE), zadužen za brutalno rezanje birokracije i troškova. Iako ga je Trump nazivao genijem i najavljivao kao stalnog suradnika, Musk je s vremenom postao frustriran političkim preprekama i napustio ulogu, ne ostvarivši cilj uštede 2 bilijuna dolara. Njegov autokratski stil i “Silicijska” brzina pokazali su se nespojivima s Washingtonom. Odlazak je objavio na X-u, no analitičari ne isključuju njegov povratak — barem financijski. tportal

22.05. (11:00)

Pametne mašine gladne struje, a transformatori na bolovanju

Tehnološka utrka mogla bi se uskoro sudariti s realnošću – nedostatkom struje

Elon Musk najavio je da njegov AI startup xAI gradi podatkovni centar u Tennesseeju snage jednog gigavata – kao prosječna nuklearka. Upozorava na tri uska grla razvoja umjetne inteligencije: čipove, transformatore i električnu energiju. Google dijeli zabrinutost i razmatra nuklearnu energiju zbog nepouzdanosti obnovljivih izvora. Kina ubrzano gradi nove energetske kapacitete, dok SAD stagnira. Potražnja za podatkovnim centrima ne jenjava, no neki upozoravaju na moguće pretjerivanje u procjenama potrošnje. tportal