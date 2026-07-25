Povijesno netočan ep s kiklopima, sirenama, divovima i čudovištima na moru
Musk želi snimiti svoju verziju Odiseje, i to uz pomoć Grok Imagine
Elon Musk kritizirao je casting Christophera Nolana za filmsku adaptaciju Odiseje, optužujući redatelja za “skrnavljenje Homera” zbog angažmana Lupite Nyong’o i Elliota Pagea, pridruživši se brojnoj copy/paste ekipi kojoj smeta ista stvar. Musk je najavio da će njegov AI alat Grok Imagine izraditi “povijesno točnu” verziju filma. Ipak, kritičari ističu da je tvrdnja o povijesnoj točnosti besmislena jer Homerovo djelo miješa mitologiju i folklore s mitološkim likovima poput Kiklopa. Prvi prikazani AI kadrovi opisani su kao vizualno privlačni, ali s iznimno beživotnim i “drvenim” dijalozima koji ne mogu zamijeniti pravi filmski doživljaj. Peta Pixel