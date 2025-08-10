Notifikacija života vrijedna
Na mobitelima provodimo prosječno 4 sata i 37 minuta dnevno, provjeravajući ih oko 58 puta
Volimo si reći da je to zbog druženja, posla ili čitanja vijesti. No većina nas je ovisna – i toga smo svjesni. Istraživanje za istraživanjem potvrđuje da ljudi postaju sve ovisniji — u svakoj ispitanoj zemlji i u svim dobnim skupinama. U SAD-u je, primjerice, gotovo 57 % ispitanih u nedavnom istraživanju priznalo da su ovisni o svojim mobitelima. Društvene aplikacije, dosada ili jednostavne dnevne navike mogu vas natjerati da posegnete za mobitelom, a da toga ni ne postanete svjesni. Dugoročne zdravstvene koristi od smanjenja korištenja mobitela su ogromne. DW