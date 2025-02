Zamisli da živiš usred sajma

Desetodnevni festival Ljeto na Zagrebačkom velesajmu koji je lani krenuo kao svojevrsni eksperiment na kojem je nastupilo čak 250 izvođača. Ove godine je pak spomenuti festival ušao u profesionalnije, time i bolje, gabarite u kojima tijekom jedne večeri nastupa oko 5-6 mladih izvođača dok je headliner neko jače domaće ime. Devetog dana LJNZV-a je ta hedlajnerska uloga pripali Zdenki Kovačiček i pratećem joj Green House Bandu koji broji 10 glazbenika među kojima su neki iz puhačke sekcije ujedno i članovi Jazz orkestra HRT-a. Nek’ mi se ne zamjeri, meni je to u tom trenutku izgledalo kao nešto što bih okarakterizirao riječima: „koncert Tine Turner u Mrduši donjoj“, što zbog ambijenta Zagrebačkog velesajma noću u kojem se osjećate nekako sami i izolirani iako ste u metropoli, što zbog šarolike i neprofilirane publike koja je došla na besplatni festivalski gig. No ta „Mrduša donja“ je sjajno reagirala, kao što je u produkcijskom smislu dizanja letvice kvalitete nastup Kovačiček s raskošnom pratnjom odlično došao kao dobra podloga kovanja novih planova Glazbene kuće na Velesajmu, kaže Zoran Stajčić za Ravno do dna