Kako je tek njima kad smo im "obećana zemlja"
Najbolje države istočne Europe za život u mirovini: Luksuz za malo eura
Na portalu Investopedia, koji se najviše obraća američkim čitateljima, kažu da se Bugarska, Hrvatska, Rumunjska i Crna Gora izdvajaju kao top destinacije za njihove umirovljenike zbog niskih troškova života (ispod 1.400 USD mjesečno), dostupne zdravstvene skrbi i jednostavnih putova do boravišne dozvole. Bugarska prednjači s najnižim troškovima, dok Hrvatska nudi očaravajuću dalmatinsku obalu i 2.800 sunčanih sati godišnje. Rumunjska je raj za ljubitelje povijesti i planina, a Crna Gora pruža mediteransku ljepotu uz niske poreze. Sve četiri zemlje spajaju bogatu kulturu, sigurnost i opušten “kafićki” mentalitet koji mirovinu pretvara u dugi godišnji odmor.