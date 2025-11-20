Najpopularnije metode hodanja: koja je prava za mršavljenje i kondiciju? - Monitor.hr
Danas (19:00)

Korak po korak do forme… ili do još jedne zbunjujuće TikTok rutine

Najpopularnije metode hodanja: koja je prava za mršavljenje i kondiciju?

Sve popularnije metode hodanja obećavaju bolju kondiciju i gubitak kilograma, ali svaka traži poseban pristup. Japansko intervalno hodanje i formula 5-4-5 nude kratke, učinkovite intervale za podizanje aerobnog kapaciteta. Hodanje na traci uz lagane utege kombinira kardio i snagu, dok metoda 6-6-6 pruža dug, umjeren trening pogodan za početnike i mentalno zdravlje. Teža varijanta je 12-3-30 na nagibu od 12 %, koja jača noge i troši više masti. Različite metode odgovaraju različitim tijelima – ključ je pronaći onu kojoj vaše kaže “idemo!”. Sanja Bubalo za Savjete


