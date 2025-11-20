Korak po korak do forme… ili do još jedne zbunjujuće TikTok rutine

Osim što joj je to očito neki kink, jedna mlada engleska blogerica koja često piše o sexy temama pokušala je objasniti što joj je toliko privlačno kod starijih muškaraca: imaju bolje poslove, bolje domove i, općenito, ljepše se ponašaju. Za razliku od muškaraca njezine generacije, prije će je njihovi očevi izvesti na prave spojeve. Svakako vole počastiti, a neki od njih vam rado naruče Uber da otputujete kući. Mlada dama smatra kako se muškarci određene dobi vole osjećati superiornima u odnosu na one iz mlađih generacija – čak i one koje su sami odgojili. S druge strane, smatra da su i muškarci samosvjesni i kako i oni pecaju komplimente jer se i oni vole osjećati privlačno. Cosmopolitan