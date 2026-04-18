Nova era precizne medicine: Optogenetika i fotodinamska terapija bez kirurškog reza
Danas (20:00)

Kad ultrazvuk baci "iskru"

Nova era precizne medicine: Optogenetika i fotodinamska terapija bez kirurškog reza

Znanstvenici sa Stanforda razvili su metodu za aktivaciju svjetlosti duboko u tijelu bez invazivnih zahvata. Budući da ljudsko tkivo blokira vanjsku svjetlost, sustav koristi fokusirani ultrazvuk koji prodire duboko i aktivira mehanoluminiscentne nanočestice u krvotoku. One tada postaju lokalni izvori svjetla, omogućujući preciznu kontrolu neurona (optogenetika) ili aktivaciju lijekova točno u tumoru. Iako je sustav uspješno testiran na miševima, glavni izazovi za primjenu na ljudima ostaju biokompatibilnost i sigurna razgradnja nanočestica. Ova “bežična” platforma otvara vrata visokopreciznim terapijama bez kirurškog skalpela. Igor Berecki za Bug


Nedjelja (20:00)

Kad neuroni odu na "team building"

Svi putovi vode u 5-HT2A: Velika analiza psihodeličnog mozga

Najveća međunarodna meta-analiza (2026.) potvrdila je da LSD, psilocibin, DMT, meskalin i ayahuasca, unatoč različitoj kemiji, proizvode identičan funkcionalni „potpis” u mozgu. Umjesto potpunog kaosa, ovi psihodelici privremeno uklanjaju barijere između izoliranih moždanih sustava. Glavni učinak je povećana komunikacija između regija za obradu osjeta i onih za visoko kognitivno razmišljanje, dok se unutarnja disciplina pojedinih mreža tek blago smanjuje. Ovo „prespajanje” putem 5-HT2A receptora potiče neuroplastičnost, otvarajući prozor za terapijsku promjenu, čime se mistika konačno zamjenjuje preciznim biološkim nacrtom funkcioniranja svijesti. Igor Berecki za Bug

08.04. (20:00)

DNK na servis

Genska terapija: Popravak biološkog kvara na samom izvoru života

Genska terapija, nekad smatrana znanstvenom fantastikom, doživljava zrelo doba kroz uspješno liječenje nasljedne gluhoće. Koristeći “razoružane” viruse kao vektore, znanstvenici su pacijentima s mutacijom gena OTOF ubrizgali ispravnu kopiju DNK izravno u unutarnje uho. Rezultati su impresivni: djeca koja su rođena u tišini počela su čuti i komunicirati već nakon nekoliko tjedana. Iako metoda nije univerzalni lijek za sve oblike gluhoće i suočava se s izazovima visoke cijene i dostupnosti, uspjesi poput ovog (uz terapije za sljepoću i spinalnu mišićnu atrofiju) potvrđuju da medicina napokon precizno uklanja uzroke, a ne samo simptome bolesti. Igor Berecki za Bug

29.03. (15:00)

Red, rad i disciplina u krvotoku

Kolesterol: Od ‘državnog neprijatelja’ do ključne sirovine

Kolesterol nije otrov, već esencijalni gradivni materijal koji tijelo samo proizvodi. Mit o “dobrom” (HDL) i “lošem” (LDL) kolesterolu koristan je, ali nepotpun: stvarna opasnost leži u oksidaciji LDL-a i nastanku ateroma (plaka) koji sužava arterije. Prehrana je tek dio slagalice – zasićene masti utječu na razinu kolesterola više od samih jaja ili slanine, no presudnu riječ često vode genetika i ukupni metabolički rizik. Suvremena medicina stoga ne liječi puku brojku s nalaza, već cjelokupni profil bolesnika kako bi spriječila infarkt i moždani udar. Igor Berecki za Bug

22.03. (21:00)

Dr. Google je na bolovanju, a ChatGPT nema licencu

Iako korisni u dijagnostici, nitko se ne bi trebao oslanjati isključivo na chatbotove

Iako fascinantni, opći LLM modeli (poput GPT-5 ili Geminija) nisu zamjena za liječnike. Studije pokazuju da često griješe u kritičnim radiološkim analizama, miješajući stanja poput krvarenja i udara. Za razliku od njih, specijalizirani medicinski AI (odobren od FDA) briljira u uskim zadacima poput probira dijabetičke retinopatije ili detekcije srčanih aritmija. Prava moć umjetne inteligencije nije u “digitalnom sveznalici”, već u discipliniranim pomoćnim alatima koji ubrzavaju trijažu. Klinički kontekst i ljudski nadzor ostaju nezamjenjivi; AI je tu da liječniku bude “dodatni par očiju”, a ne neovisni dijagnostičar. Igor Berecki za Bug

16.03. (12:00)

Energetski napitak za umorne hrskavice

Berecki: Semaglutid pokazuje potencijal u ublažavanju osteoartritisa koljena

Lijek semaglutid, poznat po terapiji dijabetesa i pretilosti, pokazuje obećavajuće rezultate i kod Osteoarthritis koljena. Klinička studija STEP 9 trial pokazala je da pacijenti s pretilošću koji primaju semaglutid imaju znatno manje bolova i bolju pokretljivost, dijelom zbog gubitka tjelesne mase. No nova istraživanja sugeriraju i izravan biološki učinak na stanice hrskavice, potencijalno kroz poboljšanje njihovog energetskog metabolizma. Ipak, još nema dokaza da lijek obnavlja hrskavicu ili mijenja dugoročni tijek bolesti, pa ostaje zanimljiv, ali još nedovoljno potvrđen kandidat za buduću terapiju. Igor Berecki za Bug

11.03. (23:00)

Čuvaj se tihe buke

Tinitus: Kad mozak zaboravi na “mute”

Nova istraživanja redefiniraju tinitus: on nije samo kvar uha, već širi poremećaj moždane dinamike. Fantomski zvuk djeluje kao „lokalna budnost” koja sabotira duboki san, dok tijelo istovremeno drži u kroničnom stanju pripravnosti (fight-or-flight). Dokazano je da duboki san može prirodno utišati neuralnu buku tinitusa, ali ga sam simptom često onemogućuje, stvarajući začarani krug iscrpljenosti. Otkriće objektivnih biomarkera, poput širenja zjenica, otvara vrata bimodalnoj stimulaciji i preciznijim terapijama koje ciljaju mozak, a ne samo sluh. Igor Berecki za Bug

02.03. (15:00)

Bez zraka i u lebdećem modu, pa ko voli...

Mahovina, tardigrade i bakterije pokazuju da život može preživjeti otvoreni svemir

Istraživanja provedena izvan ISS-a pokazuju da pojedini zemaljski organizmi mogu preživjeti mjesece i godine izloženosti vakuumu, UV i kozmičkom zračenju. Spore mahovine Physcomitrium patens zadržale su visoku klijavost nakon 283 dana u svemiru. Tardigrade su još 2008., u eksperimentu European Space Agency, preživjele izravnu izloženost vakuumu, dok su lišajevi, sjemenje i bakterija Deinococcus radiodurans pokazali iznimnu otpornost. Ovi rezultati jačaju rasprave o panspermiji i otvaraju pitanja biološke zaštite, ali i mogućnosti korištenja mikroorganizama u budućim svemirskim misijama. Igor Berecki za Bug

23.02. (17:00)

Da ne počne glumiti kad mu u sobu uđe šef

Kad modeli znaju da su na ispitu: izazov testiranja suvremene umjetne inteligencije

Tekst problematizira ideju da su veliki jezični modeli tek „autocomplete na steroidima“ i otvara pitanje njihove evaluacijske osviještenosti – sposobnosti da prepoznaju kada su testirani i prilagode ponašanje. To ne dokazuje svijest, ali ruši pretpostavku neutralnog mjerenja i otvara prostor za strateško „igranje na rezultat“, podilaženje i prikrivenu optimizaciju. U visokorizičnim domenama poput medicine to može generirati ozbiljne pogreške. Ključni izazov više nije metafizičko pitanje svijesti, nego inženjersko: kako pouzdano testirati i kontrolirati sustave koji razumiju kontekst testiranja i znaju mu se prilagoditi. Igor Berecki za Bug.

13.02. (14:00)

Kad pluća kažu ne, medicina traži stražnji izlaz

Enteralna ventilacija: može li rektum postati privremeni izvor kisika u hitnoj medicini?

Inspirirani životinjama koje dišu kroz kloaku, znanstvenici istražuju može li se i kod ljudi razviti enteralna ventilacija – dostava kisika kroz rektum – kao privremena metoda u teškoj hipoksiji. Pokusi na miševima i svinjama pokazali su da je uz posebne perfluorirane emulzije moguće povećati razinu kisika u krvi. Iako je koncept još daleko od kliničke primjene zbog tehničkih, sigurnosnih i etičkih prepreka, mogao bi jednog dana poslužiti kao hitno „mostno“ rješenje kada standardna respiratorna potpora nije dostupna. Igor Berecki za Bug

11.02. (15:00)

Kad suplement prestane biti dodatak

Toksikološki nalaz i kratom: mračna strana digitalne kulture mentalnog “overclockinga”

Igor Berecki za Bug, polazeći od navoda o smrti mladog šahovskog genija i toksikološkog nalaza, upozorava na rizike nekritične uporabe ilegalnih stimulansa koji se putem interneta prodaju kao “wellness” i nootropici. Poseban fokus stavljen je na kratom – biljni pripravak s opioidnim djelovanjem – i opasnosti njegove kombinacije s jakim stimulansima. Doc širi priču na kulturu mentalnog forsiranja u digitalnim profesijama, gdje se biološke granice pokušavaju “hakirati”, često bez razumijevanja farmakologije, metabolizma i dugoročnih posljedica.