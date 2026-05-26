Kad je glad bila stil života, a ne izbor
Post: Dan bez hrane ne utječe loše na kognitivne sposobnosti
U povijesti civilizacije post je najčešće bio religijska, moralna, društvena ili medicinska praksa, a tek je relativno nedavno postao “protokol”. . Kršćanski post, islamski ramazan, židovski Jom kipur, budističke i hinduističke prakse odricanja – sve su to kulturno različiti, ali antropološki srodni obrasci. U predmodernim društvima post nije bio samo izbor. Često je bio i sezonska činjenica. Hrana nije bila stalno dostupna, hladnjaci nisu postojali… S jedne strane, to je povijest odricanja kao duhovne i moralne prakse, a s druge je to povijest ljudskog metabolizma naviknutog na činjenicu da obroci nisu uvijek dolazili u urednim razmacima, zapakirani u tri glavna i dva međuobroka. U tom smislu ljudski mozak se nije evolucijski razvijao u okolišu u kojem svaka manja nelagoda u želucu zahtijeva hitnu intervenciju karamelnom čokoladicom. Igor Berecki za Bug