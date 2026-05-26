Kad je glad bila stil života, a ne izbor

Akupunktura se desetljećima nalazi na razmeđi drevne kineske tradicije o qi-energiji i moderne neurofiziologije. Dok znanost odbacuje postojanje meridijana kao anatomskih struktura, istraživanja potvrđuju da metoda ima stvaran, iako skroman analgetski učinak.

Glavne točke kliničkog statusa akupunkture su:

Klinička potvrda: Najučinkovitija je kod kronične boli (leđa, vrat, koljena), migrena i mučnina. Metaanalize pokazuju da je bolja od neliječenja, ali tek neznatno bolja od "lažne" (sham) akupunkture.

Srodne metode: Uključuju akupresuru, moksibustiju (toplina) i dry needling, koji se fokusira isključivo na mišićnu anatomiju bez energetske filozofije.

Zaključak: Akupunktura nije univerzalni lijek niti “homeopatija s iglama”. Ona je korisna dopunska metoda čiji uspjeh uvelike ovisi o neurokemijskom podražaju i snažnom placebo efektu terapijskog rituala. Igor Berecki za Bug