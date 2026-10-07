Nova studija potvrdila prisutnost toksičnih PFAS kemikalija u krvi svih 110 testiranih Europljana, s natprosječno visokim nalazima u Hrvatskoj - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Neželjeni sustanari

Nova studija potvrdila prisutnost toksičnih PFAS kemikalija u krvi svih 110 testiranih Europljana, s natprosječno visokim nalazima u Hrvatskoj

Studija Europskih zelenih otkrila je PFAS “vječne kemikalije” i njihove razgradne produkte (TFA) u krvi svih 110 testiranih volontera iz 9 država, pri čemu Hrvatska odskače s alarmantnih 60% ispitanika s povišenim vrijednostima. Ovi spojevi potiru se kroz pesticide i vodu, a utječu na štitnjaču, imunitet i razvoj. tTrenutno na tržištu EU-a legalno postoji oko 30 pesticida PFAS-a i stotine pesticidnih proizvoda koji ih sadrže. Zastupnici traže hitnu zabranu PFAS-a, nacionalne programe probira te primjenu načela “zagađivač plaća” za kemijske divove. H-alter


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02.10. (12:00)

Kemikalije koje i nas nadžive

Povišene razine “vječnih kemikalija” otkrivene u krvi Hrvata, Došen: Očekivao sam ih u nekim normalnim granicama

U istraživanju Europskog parlamenta utvrđeno je da četvrtina testiranih građana iz devet EU zemalja, uključujući Hrvate, ima povišene razine “vječnih kemikalija” (PFAS) u krvi. Posebno zabrinjava Gospić, gdje je petero od sedam testiranih građana iznad dopuštenih granica. Građani i inicijative kritiziraju institucije jer su za probleme znale još preko SOA-e 2022. godine, ali ozbiljna sanacija i praćenje zraka i vode kasne. Te kemikalije teško se razgrađuju, a neke su povezane s karcinomom. No, rezultate treba uzimati s oprezom, otpad koji se nagomilao u Gospiću nije nužan uzrok. Dnevnik, Index

  • PFAS kemikalije su spojevi otporni na razgradnju koji se od pedesetih godina koriste u tavama (teflon), odjeći, ambalaži i pjeni za gašenje požara. U ljudskom tijelu mogu se nakupiti putem vode i hrane. Istraživanja ih povezuju s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući oslabljen imunitet, metaboličke poremećaje, oštećenja jetre i povećani rizik od karcinoma. NIEHS
02.10. (12:00)

Test kojeg smo se i bojali

Zabrinjavajući rezultati: “Vječne kemikalije” pronađene u krvi građana Hrvatske

Europsko istraživanje grupe Zeleni/ESA pokazalo je da su opasni PFAS spojevi (“vječne kemikalije”) pronađeni kod svih 110 testiranih Europljana, uključujući desetero građana iz Hrvatske. Povišene vrijednosti utvrđene su kod šest petero od sedam testiranih Gospićana te ukupno šestero Hrvata. Iako je uzorak mali, toksikolozi upozoravaju na visoke razine trifluoroctene kiseline (TFA). Zastupnik Gordan Bosanac traži zabranu PFAS-a, uvođenje nacionalnog programa testiranja i primjenu načela tko zagađuje – taj plaća, dok HZJZ smiruje javnost ističući kako nema razloga za paniku, smatrajjući da se nalazi ne mogu smatrati reprezentativnima za sve Gospićane. HRT, HRT

14.09. (22:00)

Morske alge peru ljagu s našeg zagađivanja

Spas iz morske trave: Talijanski start-up nudi prirodnu zamjenu za opasne ‘vječne kemikalije’

Venecijanski start-up Algae Scope razvio je inovativni bio-aditiv iz ostataka morske trave koji tekstilnoj industriji služi kao prirodna i sigurna zamjena za PFAS – takozvane ‘vječne kemikalije’. Potaknuta katastrofalnim zagađenjem u regiji Veneto, osnivačica Natasha Yamamura ponudila je rješenje za problem koji zagađuje polovicu kućnog tekstila. Uz podršku EU programa BlueInvest i nedavnu pobjedu na EU Green Weeku, tvrtka sada traži investitore za prikupljanje 1,2 milijuna eura kako bi prešla s malih serija na industrijsku proizvodnju i pomogla u uklanjanju toksina iz okoliša. EC, Jutarnji

16.08. (15:00)

Trajni krš

Tlo je višestruko kontaminirano metalima, a ugroženo je oko 18.000 kvadratnih metara staništa

Analize ilegalnog odlagališta u Gospiću za sada nisu utvrdile onečišćenje podzemnih voda, no otpad predstavlja trajan i ozbiljan rizik. Stručnjakinja Gordana Medunić upozorava da je krški teren izuzetno ranjiv – zbog visoke propusnosti onečišćenja i vječne kemikalije (PFAS) mogu se brzo i bez prirodne filtracije proširiti podzemljem. Bez hitne i složene sanacije postoji velika opasnost od dugoročnih posljedica po zdravlje ljudi i okoliš. Lupiga

13.08. (12:00)

Ako ni oni nisu uspjeli, hoćemo li mi?

Njemačka škola kontaminacije: Kako je opasni PFAS otrovao pitku vodu Rastatta

U njemačkom gradu Rastattu 2012. godine (nedaleko grada Karlsruhe i granice s Francuskom) otkriveno je masovno onečišćenje vode za piće toksičnim PFAS spojevima (“vječnim kemikalijama”), što se smatra jednim od najvećih ekoloških zločina u Njemačkoj. Izvor je bio kontaminirani kompost bačen na poljoprivredna polja. Posljedice su bile razorne: uništeni usjevi, zabrana dojenja i štetne kemikalije u krvi stanovnika. PFAS spojevi se ne razgrađuju i uzrokuju rak te probleme s plodnosti. Troškovi istrage i sanacije već su premašili 40 milijuna eura, što pokazuje s kakvim se teškim dugotrajnim izazovom Njemačka bori. DW od prošle godine.

  • Praktični primjer iz vodovoda Ottersdorf potvrdio je da je sustav s aktivnim ugljenom postao ključno i dokazano rješenje u borbi protiv PFAS-a, izbacivši iz vode više od 200 grama ovih opasnih kemikalija. Redovitom zamjenom i regeneracijom iskorištenog ugljena njemačke komunalne službe uspješno održavaju pitku vodu potpunosti sigurnom za građane, unatoč dugotrajnoj kontaminaciji samog izvorišta. Rastatt.de
12.08. (22:00)

Kuhanje u vječnoj, toksičnoj juhi

PFAS u Gospiću i Bruxellesu: Izbacivanje iz ambalaže uz političke i ekološke apsurde

U podzemnim vodima kod Gospića pronađene su dvostruko više razine opasnih PFAS spojeva od dopuštenih. Mole se svi građani s navedenih područja koji imaju vlastite bunare, cisterne ili koriste lokalne vodovode izvan javnog sustava da se što prije jave Zavodu (Index). Dok premijer smiruje javnost, Europska unija od danas novom uredbom (PPWR) zabranjuje uporabu tih “vječnih kemikalija” u ambalaži za hranu. Međutim, cjelovita zabrana svih 10.000 PFAS tvari kroz REACH propise još se čeka, dok takozvani omnibus prijedlog za deregulaciju istovremeno prijeti otvoriti vrata da proizvodi s opasnim kemikalijama lakše dobiju zelenu oznaku za održiva ulaganja. Dok Bruxelles vodi kontradiktorne pravne bitke, Hrvatska čeka nove nalaze o stanju vlastite pitke vode. Lider

06.08. (12:00)

Analiza pokazala nepovratnu štetu: Opasni otpad u Lici zagadio tlo i podzemne vode

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je, a USKOK potom i javno objavio, opsežno vještačenje Geotehničkog fakulteta na više od 350 stranica o opasnom otpadu u Lici povezanom s bračnim parom Šincek. Stručni nalaz potvrdio je teško zagađenje: opasni otpad proširio se izvan samog odlagališta te prijeti daljnjim širenjem putem podzemnih voda. Dopunsko vještačenje pokazalo je prisutnost PFAS spojeva, poznatih kao „vječne kemikalije”, u oba piezometra nizvodno od odlagališta. Stručnjaci zaključuju da su promijenjena svojstva tla, narušen je ekosustav, a stanište je nepovratno uništeno. Objava vještačenja provedena je zbog iznimnog javnog interesa. Jutarnji, Index, tportal, Nacional… o aferi Šincek i odlaganju opasnog otpada kod Gospića, Benkovca i Senja pisalo se i ranije (Index)

08.03. (18:00)

Pa ti jedi sve što raste iz tla

Tisuće hektara u Francuskoj moguće kontaminirane ‘vječnim’ PFAS kemikalijama

Mulj iz pročistača otpadnih voda koji sadrži ove spojeve godinama se koristi kao gnojivo. Analiza više od 400.000 uzoraka industrijskih otpadnih voda pokazala je da su desetci tvornica ispuštali PFAS dok su pročišćeni mulj slali na poljoprivredna polja. PFAS su povezani s ozbiljnim zdravstvenim rizicima i teško se uklanjaju iz okoliša. Francuska zasad nema posebne granične vrijednosti za PFAS u tlu ili hrani, dok EU priprema strože praćenje od 2027. godine. Agroklub

04.03. (15:00)

Možda je od toga stradala i Snjeguljica

Otrovni koktel u košarici: Jabuke prepune “vječnih” kemikalija i neurotoksina

Istraživanje mreže PAN Europe otkrilo je alarmantne razine pesticida u europskim jabukama: 71 % uzoraka sadrži najtoksičnije tvari, dok je u 64 % pronađen PFAS (“vječne kemikalije”). Hrvatski rezultati su porazni – svi testirani uzroci sadržavali su neurotoksične pesticide, a većina i PFAS. Konvencionalna jabuka prska se u prosjeku 30 puta, zbog čega čak 93 % uzoraka ne bi smjelo završiti u dječjoj kašici. Dok regulativa zanemaruje opasni “učinak koktela”, a institucije poput Državnog inspektorata odbijaju dati informacije o nadzoru, potrošačima se savjetuje okretanje ekološkom uzgoju kako bi izbjegli endokrine disruptore i kancerogene fungicide. H-alter

03.03. (19:00)

Kriza srednjih godina, sponzorirana teflonom

PFAS kemikalije povezane s ubrzanim biološkim starenjem muškaraca srednje dobi

Novo istraživanje objavljeno u Frontiers Media sugerira da izloženost PFAS-ima, tzv. “vječnim kemikalijama”, može biti povezana s ubrzanim epigenetskim starenjem muškaraca u dobi od 50 do 65 godina. Analiza uzoraka krvi 326 ispitanika pokazala je jaču povezanost kod muškaraca nego kod žena. Istraživači naglašavaju da je riječ o povezanosti, a ne o dokazu uzročnosti. PFAS su široko rasprostranjeni i povezani s nizom zdravstvenih rizika, no stručnjaci ističu potrebu za dodatnim istraživanjima i regulatornim mjerama. Index