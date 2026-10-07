Neželjeni sustanari

U njemačkom gradu Rastattu 2012. godine (nedaleko grada Karlsruhe i granice s Francuskom) otkriveno je masovno onečišćenje vode za piće toksičnim PFAS spojevima (“vječnim kemikalijama”), što se smatra jednim od najvećih ekoloških zločina u Njemačkoj. Izvor je bio kontaminirani kompost bačen na poljoprivredna polja. Posljedice su bile razorne: uništeni usjevi, zabrana dojenja i štetne kemikalije u krvi stanovnika. PFAS spojevi se ne razgrađuju i uzrokuju rak te probleme s plodnosti. Troškovi istrage i sanacije već su premašili 40 milijuna eura, što pokazuje s kakvim se teškim dugotrajnim izazovom Njemačka bori. DW od prošle godine.

Praktični primjer iz vodovoda Ottersdorf potvrdio je da je sustav s aktivnim ugljenom postao ključno i dokazano rješenje u borbi protiv PFAS-a, izbacivši iz vode više od 200 grama ovih opasnih kemikalija. Redovitom zamjenom i regeneracijom iskorištenog ugljena njemačke komunalne službe uspješno održavaju pitku vodu potpunosti sigurnom za građane, unatoč dugotrajnoj kontaminaciji samog izvorišta. Rastatt.de