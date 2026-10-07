Neželjeni sustanari
Nova studija potvrdila prisutnost toksičnih PFAS kemikalija u krvi svih 110 testiranih Europljana, s natprosječno visokim nalazima u Hrvatskoj
Studija Europskih zelenih otkrila je PFAS “vječne kemikalije” i njihove razgradne produkte (TFA) u krvi svih 110 testiranih volontera iz 9 država, pri čemu Hrvatska odskače s alarmantnih 60% ispitanika s povišenim vrijednostima. Ovi spojevi potiru se kroz pesticide i vodu, a utječu na štitnjaču, imunitet i razvoj. tTrenutno na tržištu EU-a legalno postoji oko 30 pesticida PFAS-a i stotine pesticidnih proizvoda koji ih sadrže. Zastupnici traže hitnu zabranu PFAS-a, nacionalne programe probira te primjenu načela “zagađivač plaća” za kemijske divove. H-alter