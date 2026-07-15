Novi dokumentarac razotkrio koje su scene iz Vuka s Wall Streeta stvarne, a koje nisu - Monitor.hr
Danas (10:00)

Jeo se kavijar, ali se nije pio džin

Novi dokumentarac razotkrio koje su scene iz Vuka s Wall Streeta stvarne, a koje nisu

Dokumentarni serijal “Pravi vuk s Wall Streeta” otkriva istinu iza Scorseseova hita. Film je točno prikazao divlju uredsku svakodnevicu (poput brijanja glave za novac i gutanja zlatnih ribica), potonuće jahte, vožnju pod drogom (iako u Mercedesu, ne u Lamborghiniju) te zatvorsku preporuku cimera Tommyja Chonga da napiše memoare. S druge strane, Hollywood je potpuno izmislio susret i podmićivanje FBI agenta na jahti te dramatični oproštajni govor. Također, novac se u Švicarsku nije krijumčario oblijepljen oko tijela, već u običnim kovčezima Louis Vuitton. Index


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27.04. (19:00)

Treniraj, moli i jedi svoje vitamine

Hulk Hogan: Real American – zapanjujući uspon i sumoran pad bivše hrvačke zvijezde

Malo je hrvača koji su se uzdigli tako visoko ili pali tako nisko kao Hogan, rođen kao Terry Bollea. Dugo vremena Hogan je bio sinonim za američko hrvanje, kečer za kojeg je znao cijeli svijet. Nikada najfotogeničniji lik, s muškim tipom ćelavosti i bizarnom kožom koja ga je činila da stalno izgleda kao da ima 60 godina, Hogan je posjedovao neobično razumijevanje onoga što gledatelji žele i vole. Junak koji je drapao majice, i izbacivao fraze – redovito vraćan s ruba profesionalnog poraza samo ljubavlju publike – dok je istovremeno zagovarao takav nepokolebljivi sveamerički patriotizam iz Reaganove ere da se tada čak činilo pomalo pretjeranim. Razbio je brak spavajući s jednom od prijateljica svoje kćeri. Snimio je seks snimku koja je procurila u svijet. Pio je. Uzeo je toliko fentanila da su liječnici rekli da ga je to trebalo ubiti. Javno je suosjećao s O. J. Simpsonom. Uhvaćen je u toliko neopisivom rasizmu da je WWE prekinuo suradnju s njim… ukratko, legenda koja je zaslužila dokumentarni serijal. Nacional

22.04. (13:00)

Brzi gutljaj, dugi mamurluk

Uspon i pad “stajačica”: Retrospektiva kulture ispijanja s nogu

Novi dokumentarni serijal Roberta Knjaza “Gdje je nestalo? Ili nije?” oživljava duh sedamdesetih, doba kada su gradovi pulsirali u ritmu birtija stajaćica. Nastale uz tvornice, ove su institucije nudile brzu okrjepu radnicima već od ranog jutra. Kultni “kompletić” (espresso i konjak) postao je standard, a čašice žestice čekale su spremne na šanku. Od zagrebačkih kvartova do splitske rive, stajačnice su brisale klasne razlike okupljajući umjetnike, ribare i profesore. Iako je danas kultura sjedenja prevladala, sjećanje na toplo zajedništvo uz šank i legendarne čuvarice u borosanama ostaje neizbrisiv dio urbane povijesti. HRT

12.02. (09:00)

Prikazao više nego što su neki očekivali

Dokumentarac o Epsteinu opet među najgledanijima na Netflixu u Hrvatskoj

Bazira se na knjizi koju je napisao James Patterson, autori su i John Connolly i Tim Malloy, a na Netflixu je od 2020. Odvjetnik Alan Dershowitz podnio je tužbu protiv Netflixa i producenata serijala Jeffrey Epstein: Filthy Rich, tražeći najmanje 20 milijuna dolara odštete zbog klevete i kršenja ugovora. Dershowitz tvrdi da su ga producenti intervjuirali pod zabludom i prikazali na štetan način, osobito u vezi optužbi koje je odbacio. Serijal, temeljen na knjizi Jamesa Pattersona i suradnika Johna Connollyja i Tima Malloya, ponovno je podigao interes za Epsteinov život i suradnike. Netflix odbacuje tužbu kao neutemeljenu i namjerava se braniti. Spor se odnosi i na njegovu povezanost s žrtvom Virginijom Giuffre. Jutarnji

25.01. (19:00)

Njima je sve na vagi

Rašeta o What’s up, Kina?: Što ljudi jedu, piju, kako žive, kakve su im plaće, kakvi su u sportu… Milić (i dalje) zna napraviti zanimljivu emisiju

Četvrta epizoda “What’s Up Kina” bila je izvrsna. Vitalni novinar na pragu osamdesete dao je sjajan presjek tisućugodišnje kulture i vrlo slikovite opise razlika u odnosu na Europu. Ušavši u kineski hotel, u sobi je, među ostalim, zatekao vagu! To je standardno u hotelskoj ponudi u toj zemlji. Zašto vaga? Pa državu brine to što Kinezi postaju sve više nalik Amerikancima, previše jedu i pretili su. Potom je prikazao drugu šokantnu stvar. Kinezi – možemo reći svi – nakon ručka u podne i večere malo odspavaju. Spavaju na poslu, na zemlji, na podu, u fotelji, bilo gdje. I ne krše taj običaj. Pričao je i s Vitomirom Lončar, našom poznatom glumicom koja tamo živi. Boris Rašeta se osvrće na TV program za Novosti.

17.01. (15:00)

Iza razglednice – Jadran s puno više godina nego što mislite

Skrivene tajne Jadrana: dokumentarna serija koja mijenja pogled na povijest mora

Dokumentarna serija Skrivene tajne Jadrana, premijerno prikazana na Viasat Historyju, u četiri epizode otkriva fascinantnu i slabo poznatu povijest Jadrana – od pećinskih crteža starih više od 30.000 godina i najstarije frule stare 60.000 godina do potopljenog naselja u Zambratiji i ratne povijesti Visa. Autori Ivor Hadžiabdić, Lovro Mrđen i Stanislav Bender seriju su razvili uz blisku suradnju sa znanstvenicima, postižući međunarodni uspjeh i potvrdu da Jadran krije univerzalne priče vrijedne svjetske publike. Nacional

06.01. (20:00)

Tamo ljudi već lete

Kina danas: dostava dronovima, brzi vlakovi i putnički dron-helikopteri

U Kini je naručivanje hrane dronom postalo svakodnevica: za oko jedan euro dostava stiže za dvadesetak minuta, što je isprobao i Goran Milić u seriji What’s up Kina. Iako je ostao razočaran veličinom cheesecakea, sustav je ocijenio inovativnim i ekološkim. Dronovi ondje idu i korak dalje – koriste se kao putnički helikopteri. Milić se provozao EHangom 216, autonomnim letećim vozilom za dvije osobe, koje već ima regulatorna odobrenja, ali zasad ostaje luksuz za bogate i poslovno nestrpljive. HRT

05.01. (08:00)

Agilan i u penziji

Boris Rašeta o ‘What’s Up Kina?’: Maratonac trči (pret)posljednji krug?

Goran Milić je četrdeset dana putovao po Kini da bi nam isporučio seriju o zadnjem kutku svijeta u kojem valjda nikad nije bio (ili bar ne tako dugo). U prvoj epizodi vidjeli smo Šangaj, grad impresivne arhitekture i urbanizma, u kojem se poslovni prostor od 100 kvadrata plaća i po 15 tisuća eura mjesečno. Razgledali smo park u koji roditelji dolaze nabaviti svojoj djeci bračne partnere (o da, i toga ima), vlakove koji voze 300 na sat i golemu luku iz koje najveća industrija svijeta izvozi robu na sve strane. Milić kao Milić – zanima ga što tko jede, pije, kako se radi i živi. Sve u svemu, standardno zanimljiv, premda penzionerski uradak ovoga veterana koji ne priznaje pojmove kao što su “starost”, “giht”, “bolovanje” i slično, zbog čega mu u zemlji luftbremzera i krivinaša valja odati priznanje. Boris Rašeta za Novosti

29.12.2025. (20:00)

Gorane izvini, ali da te pitamo - kako je u Kini?

Dokumentarni serijal Gorana Milića: Kina između tradicije i visoke tehnologije

Dokumentarna serija What’s up Kina u osam epizoda prikazuje fascinantan uspon Kine, od drevnih hramova i obiteljskog života do vrhunske tehnologije i megagradova. Goran Milić i Jozo Barišić ističu tehnološke inovacije poput dronova koji dostavljaju kavu i letećih taksija, te savršenu organizaciju sustava. Serijal prikazuje kako Kina, iako nije bogata po BDP-u po stanovniku, zahvaljujući masi i razmjerima postaje globalna sila. Destinacije iz prve epizode uključuju Peking, Shenzhen i Hong Kong, pokazujući preokret od jeftine proizvodnje do vrhunskih proizvoda. HRT

23.12.2025. (09:00)

A kolike su plaće u Pekingu?

Goran Milić ima novu putopisnu seriju, ovaj put je išao u Kinu

Milić u emisiji Kod nas doma govori o iskustvima iz Kine, jezičnim barijerama i brzom tehnološkom napretku. Ističe da Kina, iako komunistička već 80 godina, u posljednjem desetljeću bilježi snažan rast životnog standarda, osobito kroz električna vozila i digitalne usluge poput dostave kave dronovima. Uspoređuje produktivnost Kineza s Amerikancima, Nijemcima i Hrvatima te naglašava naporan model rada 9-9-6. Kina je, tvrdi, napustila sovjetski model i vratila se vlastitoj tradiciji, Konfuciju i obiteljskim vrijednostima. What’s up Kina krenula se prikazivati jučer navečer.

27.06.2025. (20:00)

Povijest iz više kutova, a ne samo jednog

Hrvoje Klasić snima novi dokumentarni serijal o Jugoslaviji – ‘Tito nije bio diktator, nego autokratski vladar’

Epizode, njih ukupno šest, neće biti posložene kronološkim redoslijedom, nego tematski po principu vanjske politike, svakodnevnog života, kulture, sporta Jugoslavije od 1945. do nekoliko godina poslije Titove smrti. Sve do početka 1980-ih godina. Dakle, osoba nepoznata jugoslavenskoj, a posebno europskoj i svjetskoj javnosti, četiri godine kasnije bit će zapovjednik najjačeg i najefikasnijeg europskog antifašističkog i oslobodilačkog pokreta koji je brojio oko 700 tisuća vojnika. Što se tiče Bleiburga, da, činjenica je da su iz osvete, kazne, ali i straha od svrstavanja poraženih ustaša, četnika i drugih na stranu zapadnih (antikomunističkih) saveznika u nekom budućem ratu, počinjeni brojni zločini. Koliko god razumio razloge novih jugoslavenskih vlasti, za zločine nemam razumijevanja, a odgovornost za zločine snose svi u zapovjednom lancu tadašnje Jugoslavenske armije. Međutim, takav kriterij nije bio primijenjen niti za Churchilla zbog bombardiranja Dresdena, Trumana zbog bacanja atomskih bombi, ali ni za Tuđmana zbog zločina nakon Oluje. Hrvoje Klasić za Nacional.