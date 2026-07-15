Jeo se kavijar, ali se nije pio džin
Novi dokumentarac razotkrio koje su scene iz Vuka s Wall Streeta stvarne, a koje nisu
Dokumentarni serijal “Pravi vuk s Wall Streeta” otkriva istinu iza Scorseseova hita. Film je točno prikazao divlju uredsku svakodnevicu (poput brijanja glave za novac i gutanja zlatnih ribica), potonuće jahte, vožnju pod drogom (iako u Mercedesu, ne u Lamborghiniju) te zatvorsku preporuku cimera Tommyja Chonga da napiše memoare. S druge strane, Hollywood je potpuno izmislio susret i podmićivanje FBI agenta na jahti te dramatični oproštajni govor. Također, novac se u Švicarsku nije krijumčario oblijepljen oko tijela, već u običnim kovčezima Louis Vuitton. Index