Te mučne akademske godine napokon bi se isplatile
Novi model mirovinskog staža: Za 4000 sati studentskog rada do dvije godine staža i 34 eura veća mirovina
Prema dogovorenom modelu, studentima koji nisu u radnom odnosu priznavao bi se mirovinski staž bez dodatnih financijskih opterećenja za njih ili poslodavce (tportal):
- Obračun: Za 1000 kumulativno odrađenih sati tijekom studija priznaje se 6 mjeseci staža, odnosno 1 godina za 2000 sati. Maksimalno je moguće ostvariti 2 godine staža (4000 sati).
- Učinak: Priznati staž ne omogućuje raniji odlazak u mirovinu, već samo povećava njezin izračun. Maksimalne dvije godine povećavaju mjesečnu mirovinu za oko 33,66 eura (oko 8078 eura u 20 godina).
- Primjena: Zakonske izmjene planiraju se 2027., a primjena 2028. godine. Retroaktivno priznavanje za bivše studente još je predmet pregovora.