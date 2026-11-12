Novi model mirovinskog staža: Za 4000 sati studentskog rada do dvije godine staža i 34 eura veća mirovina - Monitor.hr
Danas (18:00)

Te mučne akademske godine napokon bi se isplatile

Novi model mirovinskog staža: Za 4000 sati studentskog rada do dvije godine staža i 34 eura veća mirovina

Prema dogovorenom modelu, studentima koji nisu u radnom odnosu priznavao bi se mirovinski staž bez dodatnih financijskih opterećenja za njih ili poslodavce (tportal):

  • Obračun: Za 1000 kumulativno odrađenih sati tijekom studija priznaje se 6 mjeseci staža, odnosno 1 godina za 2000 sati. Maksimalno je moguće ostvariti 2 godine staža (4000 sati).
  • Učinak: Priznati staž ne omogućuje raniji odlazak u mirovinu, već samo povećava njezin izračun. Maksimalne dvije godine povećavaju mjesečnu mirovinu za oko 33,66 eura (oko 8078 eura u 20 godina).
  • Primjena: Zakonske izmjene planiraju se 2027., a primjena 2028. godine. Retroaktivno priznavanje za bivše studente još je predmet pregovora.

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