I ako kreneš s 23
Pokret FIRE: Kako agresivnom štednjom i investiranjem do rane mirovine
Filozofija FIRE (Financial Independence, Retire Early) zagovara postizanje financijske neovisnosti i rano umirovljenje kroz radikalnu štednju (33–66% prihoda) i disciplinirano dugoročno ulaganje. Cilj je akumulirati imovinu u vrijednosti 25 godišnjih troškova (npr. 500.000 €) te potom živjeti od godišnjeg povlačenja 3–4% kapitala. Simulacije pokazuju da se uz početnih 30.000 € i prinos od 10% taj cilj može ostvariti za 11 do 19 godina, ovisno o primanjima (2.000–3.000 €) i stopi štednje. Ključ uspjeha nije ekstremno visoka plaća, već kontrola troškova, dosljednost i stjecanje slobode izbora posla. tportal