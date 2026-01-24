Naš Oče na Nebu, neka se poštuje svetost tvoga imena!

Ništa me ne iznervira kao licemjerje! Najčitaniji hrvatski portal pokrenuo je pravi medijski linč studentice i njezine mentorice jer je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu obranjen diplomski pod naslovom “Osvrt na tehničke materijale u Bibliji“. Lavina novinarske sprdnje i podrugljivih komentara pokazale su i da djelatnici portala i njegova publika smatraju Bibliju nečim mračnim, beskorisnim i praznovjernim. Iako su na Strojarstvu naivno pristupili teškoj temi, to ne znači da Biblija ne sadrži mnoge pojedinosti o životu i radu drevnih ljudi: sadrži tolike podatke o obrtnicima poput lončara i drvodjelja, o poljoprivredi i klimi… za razliku od njezinih kritičara, Biblija nije licemjerna. U njoj su i mučenja i ubojstva, i silovanja i ljudožderstva, i ratovi… Boris Beck za Večernji.