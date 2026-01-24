Naš Oče na Nebu, neka se poštuje svetost tvoga imena!
Novi prijevod Biblije: manje aorista, više svakodnevice
Objavljen je novi studijski prijevod Biblije na suvremeni hrvatski govorni jezik, uz suglasnost vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj. Aorist je zamijenjen perfektom, rečenice su pojednostavljene, a cilj je približiti biblijski tekst današnjim čitateljima, posebno mladima. Dio teologa i svećenika pozdravlja razumljiviji stil, dok dio vjernika izražava skepsu zbog odmaka od tradicije. Novi prijevod ne mijenja liturgijski jezik misa ni ustaljenu verziju Očenaša. Kritike postoje, ali prevoditelji poručuju: prijevodu treba dati priliku. RTL Direkt