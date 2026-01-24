Novi prijevod Biblije: manje aorista, više svakodnevice - Monitor.hr
Danas (10:00)

Naš Oče na Nebu, neka se poštuje svetost tvoga imena!

Novi prijevod Biblije: manje aorista, više svakodnevice

Objavljen je novi studijski prijevod Biblije na suvremeni hrvatski govorni jezik, uz suglasnost vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj. Aorist je zamijenjen perfektom, rečenice su pojednostavljene, a cilj je približiti biblijski tekst današnjim čitateljima, posebno mladima. Dio teologa i svećenika pozdravlja razumljiviji stil, dok dio vjernika izražava skepsu zbog odmaka od tradicije. Novi prijevod ne mijenja liturgijski jezik misa ni ustaljenu verziju Očenaša. Kritike postoje, ali prevoditelji poručuju: prijevodu treba dati priliku. RTL Direkt


Slične vijesti

03.02.2023. (17:00)

Sve je moguća tema za diplomski

Beck: Portal koji se sprda iz Biblije svakog dana objavljuje horoskop

Ništa me ne iznervira kao licemjerje! Najčitaniji hrvatski portal pokrenuo je pravi medijski linč studentice i njezine mentorice jer je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu obranjen diplomski pod naslovom “Osvrt na tehničke materijale u Bibliji“. Lavina novinarske sprdnje i podrugljivih komentara pokazale su i da djelatnici portala i njegova publika smatraju Bibliju nečim mračnim, beskorisnim i praznovjernim. Iako su na Strojarstvu naivno pristupili teškoj temi, to ne znači da Biblija ne sadrži mnoge pojedinosti o životu i radu drevnih ljudi: sadrži tolike podatke o obrtnicima poput lončara i drvodjelja, o poljoprivredi i klimi… za razliku od njezinih kritičara, Biblija nije licemjerna. U njoj su i mučenja i ubojstva, i silovanja i ljudožderstva, i ratovi… Boris Beck za Večernji.

27.12.2019. (13:30)

Nije djevica nego - drugarica Marija

Kina će cenzurirati Kur’an i Bibliju

Kina će “prepisati” Bibliju i Kur’an kako bi “odražavali socijalističke vrijednosti”, pa bova izdanja ovih knjiga neće smjeti sadržavati ono što je protivno vjerovanju Komunističke partije Kine. Poglavlja u knjigama koja cenzori ocijene kao “pogrešna” ili ako nisu “u skladu s napretkom” bit će promijenjena ili drugačije prevedena. Daily Mail

23.10.2018. (11:46)

Lažni Stari zavjet – američki Muzej Biblije (Bible museum iz Washingtona) uklonio fragmente svitaka s Mrtvog mora, svi su krivotvorine

23.02.2018. (00:18)

Pronađen pečat koji bi mnogao biti najraniji dokaz proroka Izaije

04.11.2015. (08:34)

Ezekiel 25:17, što bi rekao Jules

Britanija poslala srpskim vojnicima Biblije – kako ne bi činili ratne zločine

Britanski dio organizacije poslao je 4.000 primjeraka Biblije vojnicima Vojske Srbije, a u pokušaju sprečavanja pripadnika armije da u budućnosti počine ratne zločine. Visokopozicionirani zvaničnici i oficiri rekli su kako se nadaju da će primjerak Novog Zavjeta svakom vojniku u državi pokazati kako da vole svog susjeda, a jedan je pukovnik rekao da su srpske snage počinile zločine u prošlosti jer su „zaboravile“ kršćanske principe. S obzirom da imperijalističku povijest Britanije i sudjelovanje u nedavnim ratovima (Irak, Afganistan, Libija…), možda da srpski vojnici uzvrate poklon!? Al Jazeera Balkan, Telegraph

08.09.2015. (06:48)

Čisto da se podsjetimo

Biblija živahnnije bilježi seksualno partnerstvo nego što to shvaća ‘tradicionalni’ brak

Ako se u ‘tradicionalnom’ poimanju pojam braka obuhvaća monogamnu doživotnu vezu žena-muškarac, onda to nema puno veze s raznolikim seksualnim partnerstvima kakve marljivo bilježi Bibilija. Iako se u ‘Bibliji’ često spominje veza muškarca i žene, u tom “svetom pismu” također se izričito registrira poligamija i seksualno ropstvo, te za svako nudi detaljne propise, a spominju se i dobre strane incesta te silovanja. Express