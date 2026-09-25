Novi sporazum o Grenlandu: Amerikanci dobivaju baze, a Trump ostvaruje arktičke snove na mala vrata - Monitor.hr
Petak (12:00)

Ako ga već ne može kupiti, može ga okupirati

Novi sporazum o Grenlandu: Amerikanci dobivaju baze, a Trump ostvaruje arktičke snove na mala vrata

Trump, Danska i Grenland potpisali su sporazum kojim se priznaje danski suverenitet nad otokom, ali SAD-u daju pravo na širenje vojnih snaga i otvaranje dviju novih baza. Iako Grenland neće postati dio SAD-a, analitičari ističu da je prebacivanjem Danske pod NATO-ovo zapovjedništvo u Norfolku Washington već ranije učvrstio svoju kontrolu nad regijom. Uz to, Hrvatska ostaje pod zapovjedništvom u Napulju, dok cijeli Savez čeka pojačano izdvajanje za obranu. Nacional


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Plan navodno uključuje kampanje političkog i digitalnog utjecaja, poticanje grenlandske neovisnosti te kasniju ponudu američkog “partnerstva”, pa čak i statusa savezne države. Europski dužnosnici upozoravaju da metode podsjećaju na ruske ekspanzionističke obrasce. Index

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