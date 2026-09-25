Ako ga već ne može kupiti, može ga okupirati
Novi sporazum o Grenlandu: Amerikanci dobivaju baze, a Trump ostvaruje arktičke snove na mala vrata
Trump, Danska i Grenland potpisali su sporazum kojim se priznaje danski suverenitet nad otokom, ali SAD-u daju pravo na širenje vojnih snaga i otvaranje dviju novih baza. Iako Grenland neće postati dio SAD-a, analitičari ističu da je prebacivanjem Danske pod NATO-ovo zapovjedništvo u Norfolku Washington već ranije učvrstio svoju kontrolu nad regijom. Uz to, Hrvatska ostaje pod zapovjedništvom u Napulju, dok cijeli Savez čeka pojačano izdvajanje za obranu. Nacional